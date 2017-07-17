英媒頭條：硬脫歐還是軟脫歐政府「爆發內戰」

圖片版權 JEFF OVERS/BBC Image caption 財相哈蒙德

英國多家報紙星期一（17日）在頭版和頭條都報道了英國政府內部因為脫歐問題所產生的矛盾和分歧。

《每日電訊報》說，英國財相哈蒙德被一些大臣指責在脫歐問題上背信棄義。

一位匿名的消息來源說，哈蒙德把那些留歐派陣營的大臣看作是"劫持他的海盜"。

該報還說，英國政府內部就脫歐問題似乎爆發了"全面內戰"。

《金融時報》則說，哈蒙德主張軟脫歐，他希望能為英國爭取在脫歐前兩年的過渡時期，以抵消脫歐對英國商界的影響。

但《每日鏡報》形容哈蒙德是"偽君子"。

《衛報》報道，專家警告說，脫歐可能會威脅英國穩定的食品供應。

英國報紙頭版報道另外一個比較多的話題是，英國的科幻連續劇《神秘博士》（Doctor Who，港台分別稱為"異世奇人"和"超時空奇俠"）的主角易人，首次由一名女性來扮演這個能超越時空的神秘博士。

《太陽報》說，那些習慣了男性"神秘博士"的傳統人士可能會抱怨，但是女演員朱迪是一個"不錯的選擇"。

《泰晤士報》等幾家報紙也報道了網壇著名老將菲德勒周日（16日）刷新溫網記錄，第八次奪得溫布爾登冠軍的消息。

該報還把菲德勒稱為"世界第八奇蹟"。