英媒：小熊維尼怎麼得罪了習近平？

Image caption 北京封鎖小熊維尼

《金融時報》星期一（17日）關注深受西方兒童喜愛的卡通動畫人物小熊維尼（Winnie the Pooh）受北京屏蔽的消息。

文章說，北京在本周末禁止一切有關小熊維尼的照片出現在中國的任何社交媒體上。

中國沒有給出任何官方解釋其中的原因，但觀察人士認為這可能是小熊維尼和跳跳虎（Tigger)的最新造型模仿了2013年中國領導人習近平和當時的美國總統奧巴馬走步時的姿態。

因此，小熊維尼在中國已經成為了一個政治敏感詞。文章說，中國政府無法欣賞這樣的西方幽默。

文章說，小熊維尼被禁是中國網絡審查收緊的最新一例，特別是在中共將在今年秋季召開19大之前。

文章說，任何人如果試圖在中國的社交媒體上（諸如新浪微博和微信）貼出小熊維尼的字眼都會得到"此內容為非法"的信息彈出。

中國前不久剛剛宣佈禁止一切翻牆軟件VPN的使用。

但儘管如此，文章說中國的社交媒體到處充斥著一些能繞過當局封鎖的隱語和暗指。

劉曉波葬禮

當天的《金融時報》還報道了中國著名異議人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波葬禮的消息。

文章說，劉曉波在周四（13日）去世後，在一個匆匆舉行的葬禮後，他的骨灰即被撒入大海，而且劉曉波的大哥還要在當局所導演的記者會上感謝國家對劉曉波的治療與照顧。

文章還說，在劉曉波生命的最後一周，正值中國領導人習近平在德國漢堡參加G20峰會，因此中國當局要確保劉曉波不要在習近平參加峰會時去世。