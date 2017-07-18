英媒頭條：喬治小王子訪波蘭害羞讓妹妹搶盡風頭

圖片版權 EPA Image caption 威廉和凱特全家出訪波蘭

英國報紙周二（18日）許多頭版都刊登了威廉夫婦的小王子喬治在伴隨父母出訪波蘭時，害羞不願意走紅地毯的消息。

《泰晤士報》形容喬治在波蘭的訪問中有點"犯倔"（stubborn mood）。

《每日電訊報》則說，喬治有點不太情願履行他的王室職責，需要勸說才肯走紅地毯。

《每日鏡報》和《每日快報》則把喬治稱作害羞的小王子，已然原諒了他。

除此之外，《太陽報》則在頭版刊登了凱特抱著小公主夏洛特的照片，並配上台詞說"有人想要一個小孩了"，並稱這是凱特向威廉王子暗示想再生一個寶寶。

越來越多人由於患老年癡呆症而死亡也是今日許多報紙頭版關注的內容。

《泰晤士報》說，英國中產階級老年癡呆死亡病例影響了長壽人數的增長。

《每日電訊報》也報道了同樣的內容。該報說，由於患老年癡呆症人數增加，100年以來首次影響了平均壽命的增長。

《每日快報》則告訴人們改變飲食習慣可以幫助避免患老年癡呆，要經常食用的健康食品包括每天吃蔬菜和堅果，還要吃對大腦有益三份全穀物食品。

另外，《每日星報》說，英國今年夏季高溫天氣將創下紀錄。文章說，除了本周會下暴雨外，之後英國將會經歷2個月的熱浪。