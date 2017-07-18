英媒：習近平為十九大布局提拔愛將清除異己

圖片版權 cns Image caption 政治新星陳敏爾

《金融時報》和《泰晤士報》星期二（18日）都關注了中國高層人事變動的消息。

《泰晤士報》的文章說，原重慶市委書記孫政才目前正在受到腐敗調查，而之前曾被認為有可能進入政治局，成為7常委之一，看來這一說法已經過時。

但取而代之的則是受習近平提拔的新星和愛將陳敏爾。原貴州省委書記陳敏爾獲重用，擔任為重慶市委書記。

文章說，陳敏爾幾乎可以肯定進入中國的權力核心政治局，並有希望成為習近平未來的接班人。

預計中共十九大將於今年秋季召開（10或11月），但人事變動和布局已經在幕後緊張地進行。

習近平幾乎可以肯定任滿第二個任期，即到2022年。但是習近平希望自己的影響力可以延續到他卸任之後，因此必然要扶植自己的愛將和心腹。

官方履歷顯示，陳敏爾曾任浙江省宣傳部部長，與時任省委書記習近平共事。2012年起調任貴州，並擔任過貴州省委書記。

陳敏爾曾公開表示自己與習近平的關係很近。重慶的任命為陳敏爾的繼續升遷奠定了基礎。

《金融時報》則說，習近平十九大前加緊爭權奪勢。

對陳敏爾的任命也意味著習近平的盟友已經掌控了中國6個最重要和有影響力省市當中的4個，包括北京（蔡奇）、天津（李鴻忠）、重慶（陳敏爾）和新疆（陳全國）。

但上海仍然是江澤民派的「上海幫」人物韓正主政，廣東則由共青團派人物胡春華掌管。

但無論是韓正還是胡春華最近都曾公開表示支持或是大唱習近平的頌歌。

此外，《金融時報》報道說，國防部門特別是航空項目似乎是習近平的權力大本營。

在習近平提拔的官員中許多人都來自這一領域或與之有聯繫。