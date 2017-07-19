英媒頭條：BBC大腕工資曝光男女同工不同酬

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BBC明星主持薪酬即將曝光是星期三（19日）英國各大報紙頭版和頭條的主要關注點。

《每日電訊報》、《每日郵報》、《泰晤士報》等說，BBC承認近百名年薪在15萬英鎊以上的僱員當中，三分之二的是男性。

即使男女主持人做的是同一個節目，男主持人的工資也高於女性同事。

BBC公開主持人高薪報酬也揭示了男女薪金不平等的現象。

《每日電訊報》說，BBC最好做好員工"造反"的凖備。

該報還引述一名知名女主持人的話說，「BBC到處是自以為是的"男性大腕"，覺得自己比天高，要高薪，拿高薪」。

《每日郵報》使用的標題是"BBC薪酬恐慌"。

文章說，明星主持人們受到警告說，公眾可能會對他們的高薪感到憤怒，同時BBC內部賺低薪的員工也會覺得憤憤不平。

《太陽報》把BBC三個英文字母的縮寫變成了"British Blokes Corp"，直譯為英國男人公司，而不是英國廣播公司。

《衛報》則說，BBC將允許明星主持和大腕們在社交媒體上與批評者開展對話並為自己辯護。

《泰晤士報》頭版的另一則消息是，根據一項即將出台的財政規定，從明年起將禁止零售業等部門對消費者使用信用卡或是現金卡時收取額外的手續費。

許多零售商，包括旅遊機構、訂機票、網上購物等都向使用信用卡的消費者收取3.5%的額外手續費。

這項新規定將可以為消費者一年節省5億英鎊的費用。而且零售商這樣做是非法的。