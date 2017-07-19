英媒：中國網控審查升級又一自由窗口被關閉

圖片版權 Reuters Image caption 即時通訊工具WhatsApp在中國被禁

英國《衛報》周三（19日）的網絡版報道說，中國封殺和禁止即時通訊工具WhatsApp， 關閉了又一個中國公民可以與外界對話的另一相對自由的窗口。

據悉，在中國國內使用WhatsApp發送語音留言、視頻以及照片已經無法工作，但短信信息目前仍可以使用。

文章說，這是中共即將召開19大前對網絡監控的又一最新管制的升級。

前不久，中國剛剛宣佈將全部禁止翻牆軟件VPN的使用。

文章還說，在谷歌以及谷歌郵箱在中國遭到全面禁止前，也是部分被禁，或是時禁時不禁。

中國是世界上最大的網絡監控國，西方一些受歡迎的社交媒體以及即時通訊工具幾乎都在中國遭禁，包括臉書（Facebook）、推特（Twitter)、谷歌、Instagram以及YouTube等。

文章說，自從中國領導人習近平5年前上台後，對網絡的監控越來越嚴，試圖阻止中國公民接觸海外信息的來源和渠道。

WhatsApp在中國雖然沒有中國的微信（Wechat）那樣受歡迎和人數眾多，但它的通信是有加密的，不容易被監視。

而微信的通話記錄可以隨時被監視。

文章還提到，中國的諾貝爾和平獎得主劉曉波最近的去世也使得中國的網控如臨大敵，禁止一切在網上發表和悼念有關劉曉波的內容。

中國投資分化澳洲

另外，《金融時報》關注了中國大手筆投資澳大利亞的基礎設施令澳洲社會產生嚴重分歧的文章。

文章說，中國的嵐橋集團在2015年購買了澳大利亞北部地區的首府達爾文港口，儘管當地的行業和國家政府對這一決定表示歡迎，但當地政府對北京購買重要基礎設施還是充滿了戒心。

達爾文港設有美國的軍事基地，當初美國總統奧巴馬也曾就此提醒澳大利亞總理。

批評人士還說，中國公司在澳大利亞的投資和擴張是與北京的政治目的緊密相連和一致的。