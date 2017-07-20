英媒頭條：BBC「肥得流油的漢子俱樂部」

BBC明星主持的薪酬問題仍然是周四（20）各大報紙頭版和頭條聚焦的話題。

《每日電訊報》說，BBC的男性明星主持和大腕有可能為此面臨減薪。BBC被警告說必須在3年的調整和糾正男女薪金不平等、甚至同工不同酬的問題。

該報還說，政府要求BBC把男性大腕的工資削減10%，以解決男女工資不平等的問題。

《每日鏡報》還把BBC男性大牌主持人所掙的薪水高過女性的現象稱為"肥得流油的漢子俱樂部"（"Bloated Blokes Club"）。

《泰晤士報》也承認BBC由於薪酬曝光揭示的男女工資不平等問題可能"面臨造反"。

文章說，BBC可能會多花數百萬英鎊為女性名主持提薪，以安撫她們憤怒的情緒。

《衛報》的報道則側重在男女工資不平等的問題上，指BBC上層應該為男女工資之間的巨大差距感到羞恥。

該報還說，在同樣的公司，男女做同樣的工作，而男性要比女性多掙10倍的錢是"不可原諒的"。

《金融時報》也在頭版報道了BBC高薪主持人的工資差距的消息。

文章說，英國首相特里莎·梅對BBC男女工資巨大差異的做法提出批評。