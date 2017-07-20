英媒：中國政府為何要如此封殺和對待劉曉波？

圖片版權 Getty Images Image caption 著名異議人士劉曉波於7月13日肝癌去世

7月19日是中國著名異議人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世的第七天，許多人士在全球各地的海邊自發地舉行紀念活動。

《衛報》和《金融時報》星期四（20日）都發表了相關的報道。

《金融時報》的報道分析了中國封殺和如此對待劉曉波背後的邏輯。

文章指出，對中共政權來說，讓劉曉波成為烈士比讓他的思想自由傳播要安全。

中國當局很清楚前蘇聯的倒台意味著什麼。北京對外公開表態強調劉曉波是罪犯，但私下裏中國的官員承認，像劉曉波這樣的人以及他的非暴力主張，對中國的一黨專制構成巨大威脅。

北京知道自己專制政權處於最脆弱的時期。因此，中共必須不惜一切代價來維持政權穩定，杜絶任何可能引發動亂的苗子。

同時，由於中共不可能從上至下開展漸進的政治改革，因此像劉曉波這樣的人物必須受到無情的鎮壓，防止星星之火發展燎原之勢。

文章說，劉曉波還在中國的1989年的「六四」事件中扮演過重要的角色，這更讓中國對他不敢輕視。

文章還說，中國專制政權經過一番深思熟慮，得出的結論是犧牲劉曉波一個人來維持社會穩定是值得的，至少從短期來看這是"正確的"選擇。

但是，從長期來看，這種選擇是否正確就很難說，尤其是如果中國發生了自下而上的革命，到那時恐怕劉曉波微笑的面容將會被印在人們反對中國一黨統治的旗幟上。

《衛報》則說，中國匆匆將劉曉波的骨灰海葬，目的是讓人們沒有紀念劉曉波的地方。

劉曉波的一位好友說，中國政府不但摧毀了劉曉波的肉體，還希望把劉曉波從人們的集體記憶中抹去。但這反而激起人們的靈感用各種方式紀念他。

他還說，大海象徵著自由和開放，劉曉波生前喜歡海洋和游泳。

因此，在劉曉波頭七這個重要的日子裏，全球各地的人們都自發到海邊紀念劉曉波，所有的大海都成了人們追念劉曉波的場所。