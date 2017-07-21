英媒：英國脫歐後4年內歐盟公民可自由流動

圖片版權 EPA Image caption 英國的大臣們就歐盟內的人員自由流動達成共識

英國報章周五（21日）頭版和頭條各有側重，但英國脫歐後歐盟公民以及英國公民在歐盟是否可以自由流動成為幾家報紙都關心的話題。

《泰晤士報》說，英國脫歐後2年之內，英國的邊境將仍然敞開，這將給歐盟公民一個過渡的自由流動期。

《衛報》也說，英國的大臣們達成共識稱歐盟內的人員自由流動一直會持續到2023年，即英國脫歐後的4年。

但《每日電訊報》報道的角度關注英國脫歐後的外國罪犯問題。

文章說，英國脫歐後，那些歐盟的罪犯將被允許繼續留在英國，因為歐盟總部布魯塞爾不同意對歐盟的罪犯進行全面檢查，並阻止英國把這些有犯罪前科的人遞解出境。

《泰晤士報》報道的另一則頭版消息是英國首相府將宣佈英國最高法院的第一位女性大法官。

她是72歲的裏士滿海爾女男爵（Baroness Hale of Richmond）。

此外，也有許多報紙都在頭版刊登了美國OJ辛普森贏得保釋，將於10月份獲得自由的消息。

OJ辛普森由於綁架以及武裝搶劫被判處33年監禁，他剛剛服滿9年徒刑，辛普森案曾在美國乃至全世界轟動一時。

《每日快報》頭版說，睡覺打呼嚕有可能與罹患老年癡呆症有關聯。

專家說，有睡眠問題的人，其中包括打呼嚕，患老年癡呆症的風險更高。