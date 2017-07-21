英媒：中國班列宣示主宰全球地緣政治野心

圖片版權 AFP Image caption 第一列從中國浙江義烏市啟程的貨運列車今年1月抵達倫敦

《金融時報》星期五（21日）發表專欄作家菲利普·斯蒂芬斯的文章，分析和評論習近平表現出的全球野心。

文章從中國浙江義烏駛出和開往歐洲的班列說起，稱這些裝滿中國貨物的列車沿著古代的絲綢之路，途經亞歐的許多國家一路前往歐洲。

斯蒂芬斯說，不要小看這源源不斷的貨運列車，它們不僅是重啟古絲綢之路的經濟紐帶，而且是中國主宰全球地緣政治的宣示。

作者說，作為"一帶一路"計劃的一部分，亞歐鐵路網大大縮小了亞洲和歐洲大陸之間的距離，其造成的心理衝擊非常重要。

斯蒂芬斯還說，如果說20世紀是屬於大西洋世紀，那麼21世紀則屬於太平洋世紀。

"一帶一路"是中國領導人習近平的大作，是他打造中國全球野心的一部大戲。

斯蒂芬斯說，其實美國前總統吉米·卡特的國家安全顧問布熱津斯基早在1997年就預測過亞歐大陸超級軸心的重要性。

布熱津斯基曾說，西歐和東亞將對世界有絶對的影響力，這兩個大洲也是最具經濟生產力的地區。而歐亞大陸的實格局對美國在全世界的地位以及歷史遺產將起著絶對性的作用。

歐亞大陸佔全球陸地面積三分之一，佔全球人口70%。

同時，它還是世界大多數能源和其它自然資源的產地。

"一帶一路"不但是一個經濟項目，它還是一個戰略項目，它沿途所經的戰略要地可以給中提供重要的能源和海上通道等。

北京也希望這些新的投資渠道幫助自己增加在歐洲的存在。

文章說，中國的"一帶一路"旨在使中國在歐亞大陸獲得主導地位，特別是美國總統特朗普上台後採取的一種美國優先的外交政策，更是給北京提供了一個絶佳的機會。

這一點也正是布熱津斯基所擔心的，北京幾乎不敢相信自己的運氣。隨著美國的退縮，中國卻在咄咄逼人。