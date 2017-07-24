英媒頭條：父子兜售「牛津」獎項賺數百萬英鎊

Image caption 一位牛津大學發言人稱，"我們可以確認歐洲商業協會不是牛津大學的下設機構也跟我們沒有任何關係，我們對這家公司不做更多評論"。

英國主要報章周一（24日）關注的話題多種多樣。

《泰晤士報》頭版獨家報道了一對烏克蘭父子故意模糊"牛津"概念向商人和學者出售獎項榮譽的內幕，該報稱這一事件會對牛津大學的學術名聲造成損壞。

該報說，一家名叫"歐洲商業協會（Europe Business Assembly, EBA）"的組織標榜自己為"牛津"機構，並對外出售自己編造的獎項，每個售價最高達9300鎊。他們主動聯繫發展中國家的商人和學者，告訴他們已經被某獎項提名，感興趣的人便會跟他們進行交易。頒獎典禮會在機構付費租借的牛津大學禮堂及其他歐洲地方舉辦。

報紙稱，這一機構利用牛津大學的聲譽做起了生意。他們在廣告裏放牛津大學的圖片，在自己的標誌裏使用牛津大學的標誌性字體，同時還聲稱向參與頒獎儀式的人提供"獨家牛津大學課程"。而其實這些獎項都是由之前在牛津布魯克斯大學（Oxford Brooks University）任教的一個叫John Netting的人授予的。有前僱員稱他們被要求在工作中故意模糊EBA和牛津大學的關係。

《泰晤士報》表示，這家機構其實是一對烏克蘭父子開設的，自2000年以來他們已經賣出了數千個獎項，估計賺到了數百萬英鎊。

一位牛津大學發言人稱，"我們可以確認歐洲商業協會不是牛津大學的下設機構也跟我們沒有任何關係，我們對這家公司不做更多評論"。

該報也提到，EBA的商業模式已經被證明可以獲利多多，但是這並不違法。

《金融時報》頭版關注倫敦高房價導致更多人"逃離倫敦"的話題。

他們表示，倫敦暴漲的房價迫使更多來自不同年齡段的人搬離這座大都市。有數據顯示，從倫敦遷往英國其他地區的人口達到5年來最高水平。2015-2016年中期，倫敦的淨外遷人口達到9萬3千人，這一數據比5年前增加了80%。在離開倫敦的有房產者中，他們在倫敦的房產均價為58萬英磅，而他們在新定居地的房產均價為33萬3千英鎊，算下來搬出倫敦可以讓他們平均節省25萬鎊。

《每日電訊報》持續關注BBC不同性別員工的收入差距。該報稱有BBC"內部人士"對他們表示，BBC會在男性員工需要續簽合同的時候尋找時機提高女性員工的工資。該報表示，由於有嚴格的開支預算，BBC要想提高女性員工的收入只能依靠減少男性員工的工資。

今年是戴安娜王妃逝世20週年。英國獨立電視台（ITV）製作了一部從威廉王子和哈里王子視角回憶母親的紀錄片。 《每日郵報》、《每日鏡報》和《每日快報》都對該片披露的一些情節進行了報道。 其中包括戴安娜去世前他們已經有將近一個月沒有見到她，他們是怎麼應對父母離婚問題。