英媒頭條：英央行警告消費者負債高增至危險境地

圖片版權 Getty Images Image caption 英國央行警告消費者瘋狂借貸的危險

《衛報》星期二（25日）頭版刊登英國央行發出的警告說，英國個人負債大幅度增長。

英國央行警告那些銀行、信用卡公司以及車行貸款等部門貸款要謹慎，以避免鼓勵一些消費者瘋狂借貸，導致債台高築的現象，甚至會導致類似2007年那樣的新一輪經濟危機。

另外，英國的多家報紙都報道了嬰兒查理的父母最終決定把他的生命維持器系統關掉的消息。

英國11個月大的男嬰查理患有一種非常罕見而且難以治癒的疾病，圍繞到底要不要繼續維持查理的生命或是值不值得為他到美國治病的話題，他的父母以及法官等產生分歧。

羅馬教宗和美國總統特朗普一度進行了干預，但現在查理的父母終於決定讓孩子安息。

《每日電訊報》頭版報道引述警方警告說，一些高科技家用電器存在可能受到黑客襲擊的風險。

報道說，那些與網絡相連的電視、冰箱甚至燒水壺等都可能會受到黑客的攻擊。

《每日快報》頭版報道了就有關治療膽固醇/心臟病的藥物他汀類藥物（statins)新的安全問題引發的爭論。

之前有關他汀類藥物安全問題也經常引起爭論，而醫生們對此意見有分歧。

根據一項新的研究，那些擅自停藥的患者可能會面臨生命危險。