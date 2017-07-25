英媒：反腐「沙皇」王岐山能否成為中國下屆總理？

圖片版權 xinhua Image caption 王岐山的眾多支持者希望他能夠出任中國的下屆總理

《金融時報》星期二（25日）發表整版長篇評論文章，把注意力集中在中國的反腐大總管王岐山身上。

文章說，王岐山作為中國政治局七常委之一和中央紀律檢查委員會書記，在中共即將召開的十九大黨代會後能否留任引人關注。

根據中國高層官員的一個不成文規定，有著七上八下的原則（67歲上，68歲退休）。而現年69歲的王岐山顯然在年齡上並不佔優勢。

但是，文章說中國領導人習近平曾經表示過，在任命官員時不能簡單地以年齡劃線。

與此同時，王岐山的眾多支持者希望他能夠出任中國的下屆總理以重起經濟改革。

許多觀察人士認為，如果任命王岐山為總理可以幫助推動中國停滯的經濟改革，因為王岐山懂經濟和金融，並且是個行動派和政治鬥士，他可以整治那些利益集團。

按照常理，現任總理李克強應該會連任第二屆總理。但是有傳聞說李克強有可能會被委任為中國人大委員會的委員長，為王岐山出任總理鋪路。

還有一種選擇是，讓李克強繼續做他的總理，王岐山則繼續留任政治局常委，但主抓經濟和金融。

然而，文章說中國高層任命的討價還價都是在幕後進行的，不到最後一刻無法知道分曉。

王岐山在過去5年的反腐戰役中樹敵眾多，光副部級及以上落馬的大老虎就有150多。

但據熟知王岐山的朋友講，王岐山博學多才，學識淵博，在談話中可以博古論今，貫融東西，在中國的官員中不常見。

王岐山的妻子姚明珊是中共元老姚依林的女兒，因此他與習近平都屬於太子黨。

而且，王習二人早在上山下鄉時就已經相識。當然這並不排除如果習近平對他心生嫉妒或是兩人交惡的可能性。

王岐山的敵人之一就是最近經常在網上暴料的中國海外富商郭文貴。

郭文貴指王岐山的家人與海航集團有染，並說姚明珊有美國的護照以及美國的社會安全號碼（social security number）。

文章說，王岐山到底是去是留，不到十九大開完新的政治局常委列隊亮相無法下定論。