英媒頭條：汽車革命預示柴油車時代的結束

圖片版權 Getty Images Image caption 汽車尾氣污染

星期三（26日）大多數英國報紙的頭版都報道了從2040年起英國開始禁止出售柴油車和汽油車的消息，以減少空氣污染。

《泰晤士報》的標題是："柴油和汽油車的完結"。 英國政府說，到2040年所有新生產的車輛必須是完全電動的。

《每日電訊報》說，政府禁止柴油車是為了減少污染。文章說到2040年所有用柴油或汽油做燃料的傳統車輛都要被取締。

《太陽報》說，"應該祝賀政府的計劃"。 但是該報對替換電動車後可能出現的"能源危機"提出了擔心。

文章說，給電動車充電將會使對電網的需求量上升16%。

《金融時報》報道所側重的角度是在英國脫歐後，德國將把電動寶馬迷你車場建在英國，但電池將在德國生產。

《泰晤士報》頭版還刊登了英國諜報片《007》的扮演者丹尼爾·克雷格的照片，他將第五次出演英國特工邦德。早前時候，克雷格決定將不再扮演這一角色。

他曾一度表示他寧可割腕也不想再扮演邦德，因為它對演員的體力要求巨大，包括一些特技的危險性。

《衛報》頭版的一條消息報道了一些西方國家男子精子銳減的消息。

文章說，研究顯示在過去40年西方男子的精子數量幾乎下降了一半，這一結果非常令人擔憂。但科學家表示對精子急劇下降的原因還不太確定。