英媒頭條：專家建議若症狀好轉不必服完抗生素

圖片版權 Science Photo Library Image caption 長期服用抗生素可以產生抗藥性

星期四（27日）英國各大報紙的頭版和頭條百花齊放、各有側重。

《每日電訊報》的頭版頭條說，專家告訴患者如果他們的症狀有所好轉就不需要繼續服完整個療程的抗生素。

之前，英國醫生給所有人的建議是，即使病狀好轉也必須堅持把藥服完。

但是，現在似乎正好相反，專家們敦促醫生停止讓病人繼續服藥的建議，因為這樣可以增加身體的抗藥性。

《泰晤士報》的標題更加直截了當地說，服完一個療程的抗生素可能會對你有害。

文章說，專家們表示沒有任何證據支持必須服完一個療程抗生素的說法。

還有幾家報紙報道了由於車禍去世的戴安娜王妃的墓穴在過去曾多次受到盜墓者盜竊的消息。

《太陽報》說，盜墓者想偷走戴安娜的遺體。

《iPaper》頭版報道了醫學的發展為未來的"設計嬰兒"邁進了一大步。

文章說，科學家可以安全地干預人類胚胎，通過改變其基因來避免一些由於基因缺陷而導致的遺傳病。

但是，這一做法可能會受到來自宗教團體的反對。

《金融時報》則報道了英國內政大臣路德表示在英國脫歐後英國將繼續向歐盟工人敞開大門的消息。