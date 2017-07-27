英媒：皇家海軍新航母將到南海巡航向中國叫板？

圖片版權 Stefan Rousseau/PA Image caption 英國皇家海軍最新建成的航母"伊麗莎白女王號"

《衛報》周四（27日）電子版報道，英國兩艘新航母將加入美國前往南中國海進行"自由航行"巡航。

文章說，英國外交大臣約翰遜承諾，英國皇家海軍最新建成的航母"伊麗莎白女王"號一旦開始服役，將被派往具有爭議的南中國海巡航作為其出航的首個任務。

英國這一舉動無疑是針對中國，因為西方國家對中國最近在南中國有爭議的海域地區填海造島，修建軍事設施等感到緊張和不安。

約翰遜周四在悉尼表示，將讓英國的兩艘新航母加入國際例常的海上自由航行， 他說這對保障世界貿易航道暢通至關重要。

南中國海有著世界最繁忙的商業航路之一，經由那裏的航運貿易額高達每年5萬億美元。

然而，中國聲稱它對南中國海有獨一無二的主權，中國說聲索依據是漁民用600年史書，即所謂的九段線地區。

但去年，設在海牙的國際仲裁法定裁定中國的古代歷史主權聲索沒有法律依據，中國對裁定表示強烈反對。

中國稱它對南中國海的國際水域的島嶼擁有主權，並在那裏修建飛機跑道、港口等一些軍事設施。

但中國的一些鄰國諸如越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊以及台灣也聲稱對這一區域的部分地區擁有主權。

預計，英國外相約翰遜此舉將會被北京視為挑釁行為。美國也經常派海軍艦隻在南中國海做自由航道航行，但每次都招致中國的強烈抗議。

據悉，"伊麗莎白女王"號是英國打造的最新航母，它全長280米，重65000噸。也是英國歷史上最大的航母。

目前，這艘航母正在蘇格蘭海域進行試航。

另外一艘航母為「威爾士親王」號，目前仍在建造中，並將在今年9月被正式命名。

與此同時，《衛報》的文章說，澳大利亞外交部長畢曉普表示，南中國海是亞太地區最緊迫的"挑戰"之一。

她還說，澳大利亞和英國將加強在國防、保安以及反恐方面的合作，並在亞太地區舉行聯合軍事行動。