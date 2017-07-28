英媒頭條：研究稱常適量喝酒可預防二型糖尿病

圖片版權 Getty Images Image caption 喝酒可以減少患糖尿病的風險

星期五（28日）的英國各大報紙的頭版和頭條各有側重。

《每日快報》頭版報道了喝酒有助於預防糖尿病的消息。

專家說，每周喝三到四次酒可以把患二型糖尿病的風險降低三分之一。

《泰晤士報》也報道了這一消息，說每周適量飲酒可以預防糖尿病。

《每日電訊報》頭版說，在英國脫歐後還會保持歐盟人員的自由移動權利。

但說，歐盟公民在英國脫歐的過渡時期只要向英國政府登記，就可以在英國工作。

《泰晤士報》相關的報道則說，愛爾蘭在英國脫歐後會在海上設置邊界，但不願意設置陸路邊界。

愛爾蘭政府的這一做法對英國政府來說無疑是一個挫折。

《衛報》頭版說，對倫敦塔樓大火負有責任的肯辛頓和切爾西區政府的有關部門以及大樓公司管理經理可能會面臨過失殺人的犯罪指控。

那次大火共造成80多人死亡。

《泰晤士報》還刊登了亞馬遜電子商務創始人傑夫·貝佐斯的照片，由於亞馬遜股價升值使貝佐斯超過美國的比爾·蓋茨，成為全世界首富。