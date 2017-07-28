英媒：習近平和普京不同尋常伙伴關係

圖片版權 Getty Images Image caption 中俄戰艦7月份舉行聯合海上演習

最新一期的《經濟學人》雜誌發表文章，從中國和俄羅斯本月在波羅的海進行的聯合軍事演習看習近平與普京之間的特殊關係。

文章說，中俄此舉想給西方發出的信號是他們聯合起來抗衡西方，並且不懼怕在北約的後院來顯示自己的海上軍事力量。

文章說，中俄關係從冷戰時期走到今天，經歷許多心路歷程，而最近兩國動作多多，俄國和中國似乎越來越彼此接近。

首先，中國領導人習近平自從2012年上台以來訪問莫斯科的次數比任何國家的首都都多，他甚至曾在2013年出席過普京的私人生日慶祝會。兩人共享雙方父親抗德和抗日中的經歷和故事。

習近平從普京那裏學到如何整治在中國的非政府組織，普京則向習近平學習怎樣進行網上審查。

習近平訪問莫斯科期間還傾聽了俄國媒體大腕的演講，演講的中心議題是中俄兩國同是西方媒體"信息恐怖主義"宣傳的受害者。

文章還說，俄羅斯比中國似乎更需要對方。當然俄國對中國的強大和日益崛起也有所警覺。

同時，中國也擔心俄國挑戰冷戰後世界格局的秩序。中國是全球化的受益者，因此並不願意改變現狀。

中國對俄羅斯經濟方面最感興趣的資源是石油和天然氣。去年俄國已經取代了安哥拉和沙特成為中國的第一大原油供應國。

對中國來說，俄國是一個沒落的帝國，但是中國懂得不應該漠視一個擁有核武器的"衰落"大國。

而從經濟上來說，中國日益富強，中國在中亞的影響力越來越大，習近平的"一帶一路"不僅僅是幫助這些國家建設基礎設施，該計劃將給中國在該地區增加政治影響力。

俄羅斯貨幣盧布的貶值更是令俄國老百姓感到痛苦， 特別是生活在俄國東部的符拉迪沃斯托克，中國稱海參崴的人民。

中國大量的有錢人來這裏消遣，為這裏送來他們急需 的金錢，但是他們卻沒有像樣的賓館和飯店來招待他們。

而對那些穿著暴露的、為中國遊客提供歌舞的俄羅斯少女來說，中俄所進行的聯合軍事演習不能為她提供任何安慰和安全感。她的臉上寫滿了痛苦和屈辱。