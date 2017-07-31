英媒頭條：「脫歐」不順利 內閣分歧公開化

Image caption 財政大臣哈蒙德（左一）與外交大臣約翰遜（右二）和國際貿易大臣福克斯（右一）在「脫歐」問題上難以達成一致。

英國"脫歐"產生的問題星期一（7月31日）登上了幾份報紙的頭版。

《每日電訊報》報道，英國政府內閣成員中，在"脫歐"問題上的矛盾正在激化。

報道說，英國內政大臣拉德（Amber Rudd）和財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）都說，在可能長達3年的脫歐轉型期中，歐盟公民將可以繼續自由來英國居住。

但是，外交大臣約翰遜（Boris Johnson）和國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）似乎事先對此一無所知。

《衛報》說，內閣在"脫歐"問題上的分歧已經公開化。

《泰晤士報》報道，財政大臣哈蒙德對一家法國報紙表示，英國不會在"脫歐"後成為避稅天堂，用大幅度減稅的方式與歐盟國家競爭。

《金融時報》報道，為應對英國"脫歐"造成的波動，日本最大的銀行"三菱東京日聯銀行"（MUFG）計劃將其投資部門從倫敦遷至荷蘭阿姆斯特丹。

報道說，歐盟國家的各大城市正在激烈競爭，希望在倫敦金融業外遷的過程中分一杯羹。

一戰紀念

圖片版權 Getty Images Image caption 威廉王子夫婦參加了周日舉行的紀念活動

許多英國報紙都在頭版登載了英國王室成員參加"帕斯尚爾戰役"百年紀念活動的照片。

帕斯尚爾（Passchendaele）戰役，即伊普爾第三次戰役，是第一次世界大戰中的一場著名戰役，交戰雙方死難者超過50萬。

威廉王子夫婦參加了周日舉行的紀念活動。

《每日鏡報》說，這場發生在比利時境內的戰役，慘烈程度堪比"人間地獄"。