英媒：解放軍閲兵 鞏固習近平領袖地位

圖片版權 Reuters Image caption 解放軍在朱日和訓練基地舉行了大規模閲兵。

英國多家媒體報道了中國周日（7月30日）舉行的閲兵式，並著重分析了其政治意義。

中國解放軍周日在內蒙古的朱日和訓練基地舉行閲兵式，身兼中共中央總書記、中央軍委主席的中國國家主席習近平穿著迷彩服閲兵，並對士兵發表講話。

習近平勉勵軍人要堅定不移，"永遠聽黨的話、跟黨走，黨指向哪裏、就打到哪裏"。

《衛報》駐北京記者發回的報道說，從表面上看，周日的閲兵式是中國日益增長的軍事實力的炫耀展示。

"警告政敵"

但是，由於"十九大"即將召開，此次閲兵也是一場極具政治性的表演，目的是強調習近平在中國的一黨專政體制內佔據著無可爭辯的領導地位。

在香港中文大學研究中國政治的林和立教授說，中共展示軍事實力，其部分目的是對印度和美國等國際上的對手發出警告，但主要目的是為了鞏固習近平的領導地位。

林和立說："在中國傳統中，槍桿子裏面出政權，誰掌控了軍隊和警察，誰就能成為最高領袖。"

"這是習近平在展示力量，目的是為了警告其政敵和黨內其他派系：他的權力非常穩固，他是大老闆，他在十九大上可以任意處理人事問題，"林和立說。

報道說，有些人認為，習近平可能試圖將自己提升為繼毛澤東和鄧小平之後的中共第三位"偉大領袖"。

林和立甚至認為，習近平可能希望自己超越鄧小平，成為毛澤東第二。

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控制軍隊

《金融時報》駐北京記者的報道也說，閲兵式政治意義大於軍事意義。

報道說，習近平在軍隊中的反腐力度尤其大，其動機一方面是鞏固權力，另一方面也是要根除經濟利益對軍隊戰鬥力的影響。

至今為止，習近平已經處理了幾十個高級軍官，並在官兵中加強意識形態教育。

在"十九大"前夕的關鍵時刻，剛剛受到懲戒的解放軍必須小心行事，通過讚揚習近平來向其個人效忠。

解放軍幫助鄧小平在毛澤東死後鞏固了權力。鄧小平的繼任者們努力控制軍隊的經濟影響力，盡量使其著重提高自身戰鬥力。

報道說，二十年前，江澤民命令軍隊不能經商。後來，胡錦濤倡導建立一支"藍水海軍"，其部分目的是為了繞開陸軍多年來形成的盤根錯節的利益。

現在，習近平在反腐行動中，也試圖讓軍隊不再利用其掌控的土地的政治影響力來斂財。