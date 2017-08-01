英媒頭條：Facebook關停「私聊」機器人

英國報紙周二（8月1日）關注的話題各有側重。

《太陽報》頭版報道了一則"機器人正在接手主動權麼？"的新聞。

報道稱， Facebook最近關停了一項人工智能實驗，因為兩個機器人開始用自己的語言交流。

聊天機器人Alice和Bob在實驗中講英語轉化成了一種更易於他們溝通的語言，而這種語言只有他們自己能理解。

《每日郵報》頭條報道了專家建議英國針對11歲以上的未成年人開設母乳餵養課的消息。

該報稱英國堅持一年以上母乳餵養的母親比例是世界最低的，只有0.5%。

報紙引用英國皇家兒科和兒童健康學院（ Royal College of Paediatrics and Child Health ）的表述稱，至今仍有許多女性不在咖啡廳或公眾場合哺乳，一部分人是因為不好意思，還有一部分人是因為擔心其他母親會對自己的餵奶方式指手畫腳。

據稱，在早期階段對女孩和男孩進行這方面的教育有助於消除對母乳餵養的潛在的負面印象。