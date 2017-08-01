英媒：中國加強網控禁止VPN引外企擔憂

圖片版權 AFP Image caption 不少企業擔心，如果種種監管繼續加強，不久後可能自己員工的正常業務操作都無法進行。

《金融時報》8月1日報道了外國企業對中國切斷VPN服務的反應。

該報說，不少企業擔心，如果種種監管繼續加強，不久後可能自己員工的正常業務操作都無法進行。

中國歐盟商會的政策主管Lance Noble告訴該報，企業在獲取一些"來自國外的核心業務信息"時通常需要用到VPN。

許多外國企業的員工還需要使用Google相關的郵箱和未經中國過濾的新聞等服務，這些也都要借助VPN。

文章援引歐華（DLA Piper）律師事務所高級律師Carolyn Bigg的話說，跨國企業正在凖備應對更長期的監管，"外企可以忽視這些規定的日子已經結束了，現在的環境每周都在變"。

China Market Research總經理Shaun Rein表示，跨國企業最大的擔憂是"在中國缺少優質的互聯網服務，導致他們無法作出正確的商業決策"。

歐盟商會5月進行的一項調查顯示，接近一半的受訪者認為今年網絡監管加強帶來的影響比前幾年要大，超過五分之一的人表示，各項規定使得他們在中國的年收入損失了10%或以上。

報道引用一些意見稱，繼續孤立中國的互聯網用戶會阻礙中國成為科技大國的構想。

《金融時報》說，有些人認為，這次互聯網監管的加強與今秋即將舉行的中共十九大有關。有人認為這種禁令不會長期實行，但也有人認為，"這是一條沒有回頭路的單行道"。

據《泰晤士報》報道，諾貝爾和平獎得主劉曉波妻子劉霞取消不明，引發外界擔憂。她的一些朋友認為，她已經被中國當局帶走。

報道稱，從劉霞在北京被拘禁的公寓外面看上去，房子已經空了。房子周圍有一些便衣警察，會對前來的記者拍照記錄。

劉曉波最近去世，劉霞只在公開場合露面一次，便是在播撒劉曉波骨灰的時候。據報道，劉霞和她的弟弟劉暉被帶到雲南"休假"。

但劉霞的家人和朋友認為，他們是被北京當局帶走的，因為當局害怕，即便是監禁在家，他們也還是會得到外界的諸多支持。

報道稱，考慮到今年秋天共產黨將會迎來權力交替，劉霞想要重獲自由恐怕還要等一段時間。