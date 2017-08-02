英媒頭條：歐盟加強機場安檢 英國旅客遭殃

圖片版權 Getty Images Image caption 據報道，英國旅客在機場等候安檢，時間有時長達四個小時。

星期三（8月2日），歐盟加強申根區機場安全檢查，導致旅客大排長龍的照片，出現在多家英國報紙的頭版上。

在法國巴黎遭受恐怖襲擊後，歐盟制訂新規定，要求對來自申根區以外的旅客進行更嚴格的護照檢查。

《每日郵報》用頭版大字標題說："歐盟機場大混亂"。該報報道，由於英國沒有加入申根區，英國旅客首當其衝，等候時間有的長達4個小時。

《都市日報》（Metro）說，隨著新的安檢措施推廣至更多的歐洲機場，英國旅客面臨的延誤可能會進一步加重。

《金融時報》報道，歐盟經濟表現亮眼，達到其6年以來最快的增長率，遠超預測。

該報說，在經歷"民粹政治威脅"之後，歐盟面臨著"更加光明的前景"。

《泰晤士報》頭版報道，主要反對黨工黨的議員正在向領袖科爾賓施壓，要求他批評委內瑞拉總統馬杜羅。

委內瑞拉制憲大會選舉遭到民眾抗議，政府逮捕了兩名反對派領導人。

科爾賓立場較左，曾讚揚委內瑞拉現政權實行的社會主義政策。