英媒：習近平強硬講話 針對外敵還是內鬼？

圖片版權 Reuters Image caption 習近平的強硬表態，針對的是境外的敵國還是背後的「同志」呢？

英國《衛報》和《金融時報》周三（8月2日）都報道了中共領導人習近平的建軍節講話，但解讀的側重點不同。

星期二，身兼中共中央總書記、中央軍委主席的中國國家主席習近平在慶祝解放軍建軍90週年大會上發表了演講。

兩份報紙都引用了習近平關於保衛中國領土主權的強硬表態。

習近平說："中國人民珍愛和平，我們決不搞侵略擴張，但我們有戰勝一切侵略的信心。

"我們絶不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。"

《金融時報》發表駐北京和日本東京記者的聯合報道，把習近平的講話與中日兩國的領土爭端聯繫起來。

領土糾紛

圖片版權 Reuters Image caption 習近平採取強硬外交態勢，安倍晉三領導的日本政府也「向右轉」，中日關係前景不妙。

就在中國"建軍節"當天，日本對中國提出正式抗議，要求中國停止在東海油氣田的單方面開發作業。

日本外相岸田文雄周二稱，日方發現中國開採船正在東海油氣田實施某種作業，日方"對單方面開發行為表示極其遺憾"。

報道說，中日兩國政府曾於2008年就東海油氣田共同開發達成了共識，之後談判破裂。現在，中方已經在附近建設了十幾座開採設施。

報道還說，東海捕魚季節8月1日開始。在中日爭議的釣魚島附近，每到捕魚季節就會發生大量與主權有關的事件。

《金融時報》的報道還提到，中國和印度的邊境爭端還在持續。中國上周警告印度，中方"捍衛國家領土主權的決心和意志堅定不移"，並提醒印方"不要抱著不切實際的幻想"。

鞏固內部權威

圖片版權 Reuters Image caption 習近平在內蒙古的朱日和訓練基地舉行閲兵，顯示他對軍隊的掌控。

《金融時報》的報道最後提到，習近平利用建軍節慶祝活動來強調，他已經掌控軍隊。

報道說，解放軍曾經敢於和習近平的前任胡錦濤分庭抗禮，但習近平已經通過反腐運動收服了軍隊。

《衛報》駐北京記者發回的報道說，習近平的強硬發言是為了在"十九大"前夕宣示自己的權威。

習近平在講話中引用毛澤東的話說："我們的原則是黨指揮槍，而決不容許槍指揮黨。"

他強調："歷史告訴我們，黨指揮槍是保持人民軍隊本質和宗旨的根本保障，這是我們黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。"

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生告訴《衛報》："他的話表面上毫無新意，因為解放軍一直都是中國共產黨的軍事分支。

"儘管軍隊向黨效忠的原則根本不需要強調，因為歷來如此，但所有黨員都非常清楚，強調軍隊忠於黨是要發出一個信息：軍隊現在完全受習近平控制，軍隊忠於以他為核心的黨中央。

"這是給中國領導層其他成員的一個信號：'做一個好黨員，支持領導核心。'"

圖片版權 Xinhua Image caption 被判刑的前重慶市委書記薄熙來，據說曾對習近平構成威脅。

潛在危險？

但有的中國問題專家認為，習近平鞏固權力的努力也會帶來危險。

美國加州大學聖迭戈分校的中國政治專家謝淑麗（Susan Shirk）告訴《衛報》："習近平（在上台之前）確認，有五個高級領導人參與了反黨活動。"

"我們不知道到底有多少個陰謀，但他已經公開表示了這種危險的存在。他認為進一步鞏固權力會減少這個威脅，但我覺得他在增加這種危險。"

美國布魯金斯學會高級研究員李成認為，習近平將在十九大上"顯著地鞏固他的權力"，但是他無法"完全壟斷權力"。

"他需要在某些領域做出一些妥協，將會有許多複雜的交易。局外人只能猜測，"他說。