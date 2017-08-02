英媒：習近平強硬講話 針對外敵還是內鬼？

  • 2017年 8月 2日
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Image caption 習近平的強硬表態，針對的是境外的敵國還是背後的「同志」呢？

英國《衛報》和《金融時報》周三（8月2日）都報道了中共領導人習近平的建軍節講話，但解讀的側重點不同。

星期二，身兼中共中央總書記、中央軍委主席的中國國家主席習近平在慶祝解放軍建軍90週年大會上發表了演講。

兩份報紙都引用了習近平關於保衛中國領土主權的強硬表態。

習近平說："中國人民珍愛和平，我們決不搞侵略擴張，但我們有戰勝一切侵略的信心。

"我們絶不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去，誰都不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果。"

《金融時報》發表駐北京和日本東京記者的聯合報道，把習近平的講話與中日兩國的領土爭端聯繫起來。

領土糾紛

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Image caption 習近平採取強硬外交態勢，安倍晉三領導的日本政府也「向右轉」，中日關係前景不妙。

就在中國"建軍節"當天，日本對中國提出正式抗議，要求中國停止在東海油氣田的單方面開發作業。

日本外相岸田文雄周二稱，日方發現中國開採船正在東海油氣田實施某種作業，日方"對單方面開發行為表示極其遺憾"。

報道說，中日兩國政府曾於2008年就東海油氣田共同開發達成了共識，之後談判破裂。現在，中方已經在附近建設了十幾座開採設施。

報道還說，東海捕魚季節8月1日開始。在中日爭議的釣魚島附近，每到捕魚季節就會發生大量與主權有關的事件。

《金融時報》的報道還提到，中國和印度的邊境爭端還在持續。中國上周警告印度，中方"捍衛國家領土主權的決心和意志堅定不移"，並提醒印方"不要抱著不切實際的幻想"。

鞏固內部權威

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Image caption 習近平在內蒙古的朱日和訓練基地舉行閲兵，顯示他對軍隊的掌控。

《金融時報》的報道最後提到，習近平利用建軍節慶祝活動來強調，他已經掌控軍隊。

報道說，解放軍曾經敢於和習近平的前任胡錦濤分庭抗禮，但習近平已經通過反腐運動收服了軍隊。

《衛報》駐北京記者發回的報道說，習近平的強硬發言是為了在"十九大"前夕宣示自己的權威。

習近平在講話中引用毛澤東的話說："我們的原則是黨指揮槍，而決不容許槍指揮黨。"

他強調："歷史告訴我們，黨指揮槍是保持人民軍隊本質和宗旨的根本保障，這是我們黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。"

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生告訴《衛報》："他的話表面上毫無新意，因為解放軍一直都是中國共產黨的軍事分支。

"儘管軍隊向黨效忠的原則根本不需要強調，因為歷來如此，但所有黨員都非常清楚，強調軍隊忠於黨是要發出一個信息：軍隊現在完全受習近平控制，軍隊忠於以他為核心的黨中央。

"這是給中國領導層其他成員的一個信號：'做一個好黨員，支持領導核心。'"

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Image caption 被判刑的前重慶市委書記薄熙來，據說曾對習近平構成威脅。

潛在危險？

但有的中國問題專家認為，習近平鞏固權力的努力也會帶來危險。

美國加州大學聖迭戈分校的中國政治專家謝淑麗（Susan Shirk）告訴《衛報》："習近平（在上台之前）確認，有五個高級領導人參與了反黨活動。"

"我們不知道到底有多少個陰謀，但他已經公開表示了這種危險的存在。他認為進一步鞏固權力會減少這個威脅，但我覺得他在增加這種危險。"

美國布魯金斯學會高級研究員李成認為，習近平將在十九大上"顯著地鞏固他的權力"，但是他無法"完全壟斷權力"。

"他需要在某些領域做出一些妥協，將會有許多複雜的交易。局外人只能猜測，"他說。

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Image caption 剛落馬的前重慶市委書記孫政才曾經被認為是中共未來最高領導人候選人。

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