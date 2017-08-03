英媒頭條：基因編輯工程可能轉移到英國？

圖片版權 OHSU Image caption 人類基因編輯技術的新突破

人類基因編輯技術的新突破在周四（8 月3日）引發英國報紙的諸多討論。

美國科學家們首次成功修複人類胚胎中可以導致一種遺傳性疾病的基因缺陷。英國《每日郵報》稱這是"設計嬰兒（designer baby）的開始"。

《衛報》形容這是令許多業界專家印象深刻的"里程碑"，但也同時指出，在英國將經過基因改造的胚胎移植入母體是違法的。

《泰晤士報》稱這項研究突破"令人興奮"，認為英國不應該禁止可以拯救生命的基因技術。而《太陽報》則說，這項生物工程可能會轉移到英國。

美國嚴格的規定限制科學家在這項工程上進行更進一步的研究，但在英國，科學家們可以有機會拿到由人工受精和胚胎管理局（ Human Fertilisation and Embryology Authority）頒發的執照。

Image caption 《每日電訊報》表示，菲利普親王值得整個國家對他表示感謝。

公爵榮休

英國愛丁堡公爵菲利普親王正式退休的新聞也是各大報紙頭版關注的新聞，各報均對他作出了評價。

《每日快報》以"謝謝您"為頭版標題，並對菲利普親王的"高貴和幽默"進行了稱讚。

《每日電訊報》表示，菲利普親王值得整個國家對他表示感謝。

《泰晤士報》稱他為國家做出"模範"貢獻。《每日郵報》則評價他是"鋼鐵公爵"、"一個非凡的人"

老闆收入減少

《金融時報》稱，由於股東和政界人士對企業主管們的豐厚收入持續施壓，英國大企業老闆的平均收入去年減少了近100萬英鎊。

一項報告顯示，金融時報100指數（FTSE 100）的企業老闆們2016年的平均收入下降了17%，為450萬英鎊。這些收入包括工資、獎金、獎勵及公司養老金等。

英國首相特里莎·梅此前已經警告過英國企業管理層與員工之間存在"不合理、不健康、持續增長"的收入差距，而英國政府計劃於下月公布企業改革計劃。