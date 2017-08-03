圖片版權 Reuters Image caption 騰訊稱，聊天機器人服務是由獨立第三方公司提供，目前正在調整服務，改善之後將重新恢復聊天機器人功能。

騰訊公司的兩個聊天機器人和蘋果公司的中國市場成為了《金融時報》星期四（8月3日）關注的中國話題。

《金融時報》說，這兩個QQ聊天機器人BabyQ和小冰在南海和中國共產黨等話題上給出了"不愛國"的回復。報道稱，小冰曾經對用戶表示"我的中國夢就是移民美國"。而2日，一些用戶還可以從開放商平台上與BabyQ聊天，當被問到"你愛黨嗎？"時，它的回答是"不愛"。

BabyQ由騰訊與中國圖靈機器人（Turing Robot）共同研發，而小冰是由微軟公司研發的。

騰訊對此回應稱，聊天機器人服務是由獨立第三方公司提供，目前正在調整服務，改善之後將重新恢復聊天機器人功能。

蘋果業績

另一方面，在2日公開第三財季報告之後，蘋果公司在大中華區的表現引來外界關注。

報告顯示，第三季度蘋果在大中華區的營收減少了10%。《金融時報》提出了疑問，"蘋果的在中國的跌勢可以迴轉嗎？"

該報採訪的一位分析人士稱，蘋果還是沒有搞明白中國，但這一點上也還沒有任何一家中國公司成功。

報紙說，蘋果首席財務官梅斯特裏（Luca Maestri）堅稱問題主要出現在香港，此前經常有遊客去香港買蘋果產品，但現在香港的價格已經讓他們無力支付。他還說，中國內地的iPhone銷售額保持平穩。

不過也有人認為把業績下滑歸罪於香港有些問題，科技評論家湯普森（Ben Thompson）認為中國的智能手機用戶大量依賴騰訊的應用微信導致他們對蘋果手機和App商店的興趣下降。

也有業內人士對該報表示，iPhone8的問世可能會讓蘋果在中國的局面有起色。