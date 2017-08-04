英媒頭條：電腦天才黑白通吃 「想哭」剋星被控散毒

Image caption 23歲的英國青年哈欽斯曾因破解"想哭"勒索軟件而成為"英雄"。

幾個月前因幫助破解"想哭"（WannaCry）勒索軟件而成為"英雄"的英國電腦天才，現在卻因製作和散播一個木馬病毒而在美國被起訴。

星期五（8月4日）的英國報紙普遍關注了23歲的英國青年馬庫斯·哈欽斯（Marcus Hutchins）在美國被捕的消息。

《衛報》和《都市日報》（Metro）都在頭版報道，喜歡鑽研惡性軟件的哈欽斯今年5月意外發現了"想哭"的"自毀開關"，幫助制止了該病毒的進一步散播。

此前，"想哭"已經襲擊了150個國家的30多萬台電腦，給英國的國民醫療服務系統（NHS）造成了巨大的損失。

但是，哈欽斯最近在美國參加黑客會議後，周三（3日）凖備返回英國時被美國聯邦調查局逮捕。

法庭文件顯示，哈欽斯被控於2014至2015年間製作並散播了一種名叫Kronos的木馬軟件，這種軟件可以盜取銀行密碼。

央行行長：脫歐扼制投資

圖片版權 Reuters Image caption 英格蘭銀行行長馬克•卡尼周四發表上季度通貨膨脹報告。

《金融時報》頭版報道，英格蘭銀行行長馬克·卡尼周四警告說，英國"脫歐"後與歐盟的關係充滿不確定性，扼制了投資和消費。

狂熱支持脫歐的右翼小報《每日郵報》則對卡尼的看法表示懷疑，說卡尼經常做出錯誤的估計。

《每日郵報》還在頭版繼續關注歐盟機場大排長龍的新聞。歐盟最近加強申根區機場安全，要求對來自申根區以外的旅客進行更嚴格的護照檢查。

該報用大字標題寫道："歐盟邊境混亂打擊度假客，英國人被警告：提前三小時去機場！"

女子歐洲杯 英格蘭落敗

圖片版權 DANIEL MIHAILESCU Image caption 英格蘭隊輸給東道主荷蘭隊，與決賽無緣。

歐洲女子足球錦標賽的賽事也登上了英國報紙的頭版。

周四，英格蘭女子足球隊在歐洲杯半決賽中以0:3負於東道主荷蘭隊，無緣決賽。

《衛報》體育版的頭版標題說："英格蘭的歐洲杯美夢被荷蘭打破。"