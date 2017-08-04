英媒看中國：中國軍隊改革進入新階段

圖片版權 AFP Image caption 習近平上任以來，對軍隊實行了大刀闊斧的改革。圖為習近平6月30日在香港檢閲駐港解放軍部隊。

英國《經濟學人》雜誌發表文章說，中國對解放軍進行的大刀闊斧的改革，反映了習近平的改革策略。

周五（8月4日）出版的《經濟學人》雜誌發表文章說，解放軍7月30日在內蒙古朱日和基地舉行的建軍90週年閲兵顯示，"中國半世紀以來最大的軍隊改組已經進入了一個新階段"。

文章說，這一輪的軍隊改革可以看作是習近平改革風格的一個典型案例，而在其他領域的改革很可能遵循相似的軌跡。

解放軍是中國共產黨的軍事分支。過去，它的主要任務是維持國內穩定，並防止蘇聯軍隊入侵。

現在，文章說，中國領導人習近平希望解放軍能夠向海外投射軍力，因此要打破傳統的"大陸軍"格局，要求陸軍必須與海軍、空軍和其他軍種協同行動。

2015年，習近平進行了重大的軍隊改革。文章解讀說，解放軍原有的、主要為維持國內穩定而設立的七大軍區，被改為五大"戰區"，其功能更趨外向，目的是在南海和西藏等地區樹立權威。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平試圖將解放軍改變成一支更標凖化、更現代的軍隊。

今年，習近平開始了第二階段的軍隊改革，中國政府稱為"脖子以下"的改革，主要針對作戰部隊和中層軍官等。

4月，中國國防部公布，陸軍原有的18個集團軍將調整組建為13個集團軍，減少了五個。而整個解放軍被調整成84個軍級單位。

另外，解放軍在進行"師改旅"的改革，以增加作戰行動的靈活性。

同時，解放軍還大幅擴編"新型戰鬥部隊"，尤其是機動部隊。

20年前，解放軍只有一百多架直升機，而且多為運輸直升機。去年，解放軍陸航部隊迎來了第一千架直升機，該部隊已擁有幾百架攻擊直升機。

圖片版權 Reuters Image caption 直升機和裝甲車參加了在朱日和基地舉行的閲兵式。

另據報道，解放軍還凖備大幅度增加海軍陸戰隊和特種部隊的編製。

《經濟學人》評論說，習近平的軍隊改革有三個目的。

其一是要建立一支更靈活的軍隊，不只保衛大陸領土，還要在海外投射力量。

其二，是要減少陸軍在解放軍中的優勢地位。

其三，是要使軍事訓練更具現實感。

文章說，新的軍改試圖將解放軍改變成一支更標凖化、更現代的軍隊，但這與解放軍的本質發生了矛盾。解放軍不是一支"正常的"軍隊——它不是國家軍隊，而是共產黨的黨軍。

因此，習近平不僅要求解放軍變得更加專業化，同時也在加強黨控制軍隊的機制——中央軍委。

圖片版權 Reuters Image caption 解放軍不是國家軍隊，而是共產黨的黨軍。

2015年，中央軍委機關經過調整，由原四總部改為15個職能部門。今年，中央軍委辦公廳的權利又進一步擴大。

《經濟學人》說，上述軍隊改革似乎與習近平對共產黨和國有企業的改革遵循同樣的策略。

習近平先是批評這些機構，比如說共產黨內存在腐敗，國有企業效率低下，解放軍不適應高科技戰爭的要求。

然後，他以"打破既得利益集團阻撓"為由，重組這些機構的最上層人員。

其後，他又將改革推進到下層的機構，同時加強他的控制。

文章說，習近平在軍隊內部的改革，其深度遠遠超出了對共產黨機關和國有企業的改革。

因此，從軍隊改革的路徑來看，習近平肯定會試圖在黨內和國有企業進行更加大膽的改革。