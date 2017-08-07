英媒：中國是朝鮮問題的關鍵 特朗普需謹慎懲罰中國

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮專注於核測試

《每日電訊報》周一（8月7日）發表社評稱，中國是解決朝核問題的關鍵，只有中國可以改變朝核局勢，並可能帶領一個改革後的朝鮮重返國際舞台。

美國常駐聯合國代表妮基·黑利認為現在國際社會對朝鮮的制裁是"這個世代對任何國家實施的最嚴格的制裁"。制裁雖然很重要，但唯一可以改變局勢的還是中國。

文章認為，很長一段時間以來，中國都沒有把朝鮮局勢當成關注的重點，也沒有積極干預朝核政局。

但是這一不作為的代價現在看來似乎有點高，不僅可能引發短時間內的朝鮮難民潮，而且還給中國帶來了一個團結又強勁的區域競爭對手。最近幾個月內，北京的動向似乎有所改變。

作者評論說，對中國來說，朝鮮專注於研發射程能達到洛杉磯的導彈，把中國的國際安全推到了一個進退兩難的地步。

但不管從哪一個層面來看—經濟、外交、政治、軍事—沒有中國，朝鮮局勢的緊張程度就不可能長期性地降低。

中國外交部現在不再左右搖擺，而對朝鮮施壓，這是非常重要的。如果中國想要成為一個國際大國，中國一定要承擔一定的國際責任。

中國現在的介入，還要在一定程度上感謝特朗普。特朗普刺激了中國，促成中國對朝鮮問題做出反應，這正是國際社會長時間來渴望的。

圖片版權 Getty Images Image caption 《每日電訊報》說，中國現在的介入，還要在一定程度上感謝特朗普。

《金融時報》 發表評論稱，特朗普目前想利用本國貿易法第301條款，對中國在知識產權方面的糾紛施壓，需謹慎。

近日，特朗普正在"嚴肅討論"是否對中國濫用知識產權現象和其應對政策進行調查。

文章說，隨著中國企業在科技方面的不斷進步，知識產權成為了中國和西方之間的一個關鍵戰場。中國迫使美國、歐洲和其他外國企業在中國成立合資企業或與當地合作伙伴分享科研成果。

強制讓外國企業轉讓技術的制度是"不公平的、有時甚至是自私自利的"。

原本，國際社會還希望，隨著中國加入世貿組織(WTO)，以及中國的經濟發展，政府會對中資、外資企業一視同仁。

但是《中國製造2025》的發佈讓人們意識到這是不太可能的。分析說，這份被稱為《中國製造2025》的產業藍圖，制定了一些關鍵行業大規模進口替代的目標，並且預見國家冠軍企業會變得強大，而跨國企業實力減弱。

分析認為，如果美國想利用本國貿易法第301條款（相當於大棒的貿易外交工具）等工具調查中國、並迫使中國屈服，可能適得其反。

圖片版權 AFP Image caption 分析認為，301條款有引發全面貿易戰的風險。

其實，美國從1995年以來便不再廣泛適用第301條款。301條款可以讓美國在它認為不平的各種事件中同時扮演法官、陪審團和行刑者的角色。

但是，此類強硬武器可能被中方視為極端挑釁行為，有引發全面貿易戰的風險。

文章認為，美國如果想反對中國的技術轉讓制度，最好的辦法應該是放棄301條款，通過和歐盟伙伴協同配合，來對中國談判施壓。