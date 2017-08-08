英媒看中國：北京與軍中沉迷網遊風氣宣戰

圖片版權 Getty Images Image caption 《泰晤士報》報道，電子遊戲是中國軍隊面臨的新的威脅，中國軍方對這種現象越來越憂慮。

《泰晤士報》周二（8月8日）發表文章稱，"中國與軍中的遊戲中毒問題宣戰"。

文章稱，電子遊戲是中國軍隊面臨的新的威脅，中國軍方對這種現象越來越憂慮。

中國軍報《解放軍報》日前發表文章，警告官兵謹防遊戲"王者榮耀"。這款由中國騰訊公司推出的網絡遊戲在全球擁有超過2億用戶，中國黨媒《人民日報》之前批評過這一遊戲是"毒藥"。為了防止青少年沉迷其中，騰訊特意對18歲以下用戶的在線時間進行了限制。

文章說，儘管遊戲沒有針對成年軍人用戶的限制，但《解放軍報》的文章顯示出中國軍方的耐心已經耗盡了。今年六月有中國官媒報道稱，一名火箭軍軍官因為忙著玩遊戲而犯下了漏接值班電話的錯誤。

中國國防大學教授李大光表示，注意力分散並不是遊戲帶來的唯一隱患。"間諜可以追蹤到經常玩遊戲的官兵"，"也可以通過在遊戲裏藏病毒的方式竊取重要軍事情報"。

資本外流

圖片版權 Getty Images Image caption 《金融時報》關注了2017年上半年中國資本外流有所逆轉的消息。

《金融時報》關注了2017年上半年中國資本外流有所逆轉的消息。

報道稱，上半年中國的收支順差達160億美元，同時外匯儲備連續第六個月增加。該報採訪中國社科院的專家表示，"現在大家都明白，央行既有意圖，又有實力保持匯率穩定，所以對貶值的預期已經大幅減弱"， "此外，中國經濟已經強勁反彈。"

但《金融時報》同時還稱，美元疲軟的估值效應使數字看上去更好看，有跡象顯示，從中期看來，投資者們還是比較悲觀。儘管當局政策有所收緊，但只要投資者有辦法繞開限制，他們還是迫切希望可以將資產轉移出中國。而中國監管機構近期也採取了一系列新措施，以防資本外逃。

與此同時，《金融時報》還發表分析文章，對中國民生銀行的投資前景表示悲觀。文章稱，作為一家以非國有企業為主要股東的股份制商業銀行，民生銀行面臨著金融和政治風險。民生銀行的幾個大股東安邦、復星、大連萬達及海南航空等最近因為大額舉債進行海外併購而成為了中國懲罰的典型，再加上本身就不算穩定的資產結構，文章對民生銀行的前景並不看好。