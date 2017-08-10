英媒：中國應對朝鮮危機面臨艱難抉擇

圖片版權 Reuters Image caption 朝美最新一輪硬碰硬，火藥味比以前看著更濃。

《泰晤士報》發文稱，美國總統特朗普一方面表示對中國不滿，另一方面又讚揚中國試圖鉗制朝鮮，暗示北京不管從經濟上，還是政治上都可以給金正恩政權重重一擊。

但是，北京面臨的局勢其實更複雜。中國曾經在1950年捲入朝鮮戰爭，幫助金正恩的父親和祖父建立並鞏固政權，也為在自己和韓美之間建立了一個緩衝區。

然而，目前中朝兩國領導人之間的私人關係很冷淡。 金正恩與其父親和祖父不同，從來沒有訪問過中國，也沒有在習近平上台後拜訪過他。

今年2月，金正恩的哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡後，中朝關係變得更加緊張。金正男曾一度在北京和澳門生活。金正男作為朝鮮潛在的領導人，他的存在似乎威脅了朝鮮現任領導人金正恩。

但是北京依然在國家層面和朝鮮保持聯繫。中國外長王毅剛與朝鮮外長李英浩會過面。總體來說，朝鮮和世界的聯繫都是通過中國。

北京還擁有牽制朝鮮最有力的武器—貿易。2017年上半年，雙邊貿易增長10%，但是中國從朝鮮進口煤炭的數量已經下降75%。中國同意和聯合國一起制裁朝鮮，將進一步減少與朝鮮的貿易往來。

但是，中國不會停止 "人道主義貿易"，中國還將提供食品、紡織品，電力，以及最重要的能源。 240萬朝鮮人的生活不會受到直接影響。

北京不希望在邊界線上看到人道主義危機。但是，有報道稱，中國軍方在中朝邊境附近加強戒備，以防萬一。

在上海的獨立分析人士趙楚說："北京基本上想通過貿易繼續影響朝鮮。但如果中國不和美國一起制裁朝鮮，中美關係會蒙上陰影。"

圖片版權 Reuters Image caption 中國正在打擊私人企業在海外的投資

《金融時報》發表文章稱，由於現在很多人對中國的經濟安全感到擔憂，北京正在打擊私企的海外投資。這是中國試圖宏觀調控經濟的努力之一，也反映出中國政府對私企的不信任。

清華大學教授朱寧評論說："從某種意義上來說，這樣可以穩定金融。但是沒有深入改革，這是無法調整中國經濟增長的結構。"

文章評論說，外匯儲備減少對習近平來說會是一件很麻煩的事情。