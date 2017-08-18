英媒：共產黨正在「重新定義」中華文化

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 北京地壇公園的春節慶祝演出。

英國《經濟學人》雜誌發表文章說，中國正在經歷一場"文化復興"，但這很大程度上是由政府主導的。

8月18日（周五）出版的《經濟學人》雜誌發表一篇關於中國文化政策的文章，題為"共產黨正在重新定義身為中國人的意義，同時掩蓋自己破壞中華文化的歷史"。

文章說，在中共歷史上的大多數時間裏，共產黨都希望摧毀中國文化，而不是讚頌中國文化。

在文化大革命中，共產黨積極"破四舊"——即破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣。許多寺廟、大宅和墓碑等都被破壞。

但是，共產主義意識形態早已失去吸引力。近幾十年來中國社會急速變化，中國人普遍憂慮道德下滑，渴望傳統價值的復興。

中國政府利用了這種情緒，開始打著恢復傳統的旗號來宣傳政府支持的價值觀。

現在，中國各地都出現了教授傳統文化的暑期學校，孩子們學習《弟子規》、書法和中國樂器等。

圖片版權 Getty Images Image caption 在文化大革命中，中共對中國傳統文化的破壞達到了頂峰。

"忠實繼承者"

文章說，自習近平2012年上台以來，當局強化了促進"文化自信"的舉措。

共產黨違背了自己一貫反傳統的作風，把自己說成是"中華優秀傳統文化的忠實繼承者、弘揚者和建設者"。

今年1月，中共中央印發了《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》，其中強調要"把中華優秀傳統文化內涵更好更多地融入生產生活各方面"。

《經濟學人》認為，中共試圖在中國人的日常生活中宣揚一種經政府過濾並認可的"中華文化"，其目的是要強化共產黨的統治能力。

文章說，習近平扮演一個傳統文化捍衛者的角色，是為了利用社會中的保守力量。中國出現現在這樣的"精神真空"，共產黨難辭其咎，因此習也在通過宣揚傳統來轉移人們的視線。

圖片版權 Reuters Image caption 中國兒童參加傳統武術比賽。

另外，傳統價值對共產黨還有其他用處。為了宣揚愛國主義，中國多年來一直煽動反日情緒，但反日遊行經常演變成騷亂。但是，用宣揚文化傳統來培養愛國主義，對政府來說要安全得多。

文章指出，共產黨從傳統文化中挑出對其自身有利的成分，尤其是等級制度以及對命令和秩序的遵守。

而共產黨認為對自己不利的成分，比如宗教，就不會被宣揚。共產黨從自身的歷史中汲取這樣一個教訓：任何社會運動，不管是革命、宗教還是民主運動，都有可能會難以控制。

中國壞賬遠超官方數字

《金融時報》周五發表報道說，一個很有影響力的分析家認為，中國的壞賬比官方數字高出6.8萬億美元。

朱夏蓮（Charlene Chu）曾在信用評級機構惠譽（Fitch）任職，她是最早指出中國債務問題的分析家之一。

她的最新報告指出，中國金融系統中的壞賬高達51萬億元（7.6萬億美元），是官方界定為不良貸款或關注類貸款金額的五倍以上。

也就是說，中國的壞賬率高達34％，遠遠高於5.3%的官方數字。