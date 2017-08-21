英媒：韓美借朝核危機靠近 中國懲罰在華韓國企業

圖片版權 Reuters Image caption 中國認為，"薩德"的部署將危害中國的安全。

周一（8月21日），中國外交部再次呼籲美韓停止演習。與此同時，北京通過在華韓國企業向首爾施壓。

《金融時報》報道稱，中國對美韓軍事演習和部署反導彈系統"薩德"的抗議行動已經讓在華韓國企業受到重創。根據韓國現代（Hyundai）公布的數據，今年1至6月，其產品在華銷量同比下降超過40%。

現代的子公司起亞（Kia）在中國的銷量則是下降了54%之多。起亞將銷售業績的下滑歸咎於中國的"反韓情緒"。

中國認為，"薩德"的部署將危害中國的安全。為了抗議美國和韓國不斷加緊的軍事聯繫，北京不僅對在華韓國企業展開調查，還禁止推廣和阻止赴韓的旅遊團，限制"韓流"文化在中國傳播，連中國消費者熟悉的樂天集團（Lotte）也遭到巨大打擊。

配合中國審查 劍橋大學挨批

圖片版權 PA Image caption 劍橋大學出版社隸屬劍橋大學

英國《衛報》周一報道了劍橋大學配合中國當局刪除300篇"敏感"文章一事，並探討了習近平治下中國日益收緊的審查。

《衛報》報道說，這300篇文章中包括對1989年天安門鎮壓事件、毛澤東發動的文化大革命、新疆和西藏等問題的研究。目前，劍橋大學已經將這300篇文章列出，向有興趣的讀者開放閲讀。

這起事件也引發許多中國研究者的擔心。《衛報》引述了美國喬治城大學教授米華健(James A. Millward)的一封公開信說，劍橋大學的此舉顯示了其對中國讀者"令人厭惡的鄙視"。

他還說，劍橋的做法就等同於《紐約時報》和《經濟學人》等媒體讓中國政府審查他們的文章一樣。不過，這兩家媒體從未向中國政府妥協過。