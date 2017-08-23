英媒：郭台銘能決定特朗普的政治前途嗎？

圖片版權 AFP Image caption 郭台銘（中）承諾要在今後4年當中投資100億美元在威斯康星州建立生產設施

特朗普在入主白宮前作過許多承諾，後來都出現了反覆。《金融時報》報道說，特朗普做出最前後不一致的承諾就是他發誓要讓美國的"鐵鏽帶"重新恢復生機。"鐵鏽帶"即美國大湖區到中西部的許多州陷入蕭條的傳統工業地區。

當時，台灣電子製造商富士康許諾要投資100億美元在美國威斯康星州建立LCD液晶顯示器工廠，特朗普特意召開了記者會炫耀這件事。

不過威斯康星州現在在考慮上述協議的代價。富士康承諾先創造3,000個就業，然後逐漸將就業增加到13,000。不過威斯康星州需要為每個就業機會付出20萬到150萬美元的投入。

據《金融時報》報道，富士康在威斯康星擬定建廠的廠址位於靠近密爾沃基州際公路邊上一千英畝農田上，但那裏的居民無法確認特朗普是否會優先考慮政治，幫助他們的州達成投資協議。

圖片版權 Getty Images Image caption "鐵鏽帶"即美國大湖區到中西部的許多州陷入蕭條的傳統工業地區，特朗普競選中承諾要在那裏創造就業"讓美國再次偉大"

懷疑富士康協議

工廠廠址所在的兩個縣的官員說，同富士康的協議並不好。一個官員對於富士康將僱用多少人有疑問，他們可能會用機器人，僱用很少工人，但仍然能夠從州裏得到13.5億的資本支出優惠。

他們不看好威斯康星州需要25年才能取得收支平衡。按照州議會非黨派預算辦公室的估算，即使富士康按照承諾創造了13,000個工作崗位，加上供應公司的大量就業，州裏需要到2042年才能收回投資。

據《金融時報》報道，預算辦公室採取富士康的預計，即除了製造工廠的就業外，投資還能創造22,000個就業崗位。但是一個為威斯康星州經濟發展公司進行的研究認為真實的就業數量會比富士康的數字少10,000個。

許多人懷疑富士康是否會繼續按照承諾投資，因為富士康在2013年就沒有按照承諾在賓夕法尼亞投資3000萬美元建廠。但是富士康辯解說，沒有建廠的原因是賓夕法尼亞州沒有像威斯康星州一樣提出合作投資計劃，讓賓州的項目在經濟上更可行。

圖片版權 Getty Images Image caption 1930年底特律的福特汽車製造廠

雖然富士康投資建廠計劃上周在威斯康星州眾議院通過，現在等待參議院批准，但據《金融時報》報道，許多人擔心這個計劃代價太大。參議院少數黨領袖民主黨人席林抱怨說，但是如果富士康得到了資本投入優惠而僅創造了1,000個就業，那麼每個就業可能會讓州裏付出多達150萬美元的優惠。

事關特朗普連任

按照一個當地的智庫計算，如果富士康創造的就業達到13,000，那麼每個就業崗位的投入就會減少到219,000美元。

讓納稅人出資吸引投資建廠在美國是由來已久的做法，不僅僅是美國中西部這麼做。美國許多州都提出申請要吸引豐田-馬自達去建廠。日本汽車製造商豐田-馬自達本月提出投資16億美元在美國建廠的計劃。

不過相比之下，富士康建廠計劃的影響更大。除了投資數額巨大以外，威斯康星州對於2020年總統選舉意義重大。特朗普必須要爭取到那裏的選民才有望選舉獲勝取得連任。

特朗普競選中反覆承諾要創造就業"讓美國再次偉大"，但《金融時報》報道認為，富士康在威斯康星投資建廠似乎關係到特朗普承諾能否兌現，也能決定特朗普的政治前途。