英媒：梅首相呼籲中國「遏制」朝鮮導彈野心

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相特里莎·梅展開在日本的三天訪問，與日本首相安倍晉三會面。

周三（8月30日），英國媒體關注抵達日本訪問的首相特里莎·梅有關朝鮮核危機的講話。她敦促中國更加積極干預，遏制朝鮮研發導彈的野心。

《衛報》網絡版報道稱，特里莎·梅在前往日本京都的飛機上與記者見面，記者們幾次問她是否排除對朝鮮動武的可能性，她一概拒絶就此表態。

「不過，她反覆強調英國仍然把重心放在國際間旨在限制平壤導彈計劃的聯合行動。她說，朝鮮的鄰國和時不時的盟友——中國應該做更多事情來協助國際社會。」

特里莎·梅說：「我認為，在向朝鮮施加壓力的問題上，中國的作用非常關鍵。我曾經跟習近平主席說過，和其他人也說過。我們認為中國可以發揮作用，我們將敦促中國盡一切可能向朝鮮施壓停止導彈計劃。」

《泰晤士報》周三刊登的社評也論及首相特里莎·梅的日本之行。社評認為，安全防衛第一，首相的日本之行可以提醒一下：國家繁榮依賴貿易伙伴國是否願意花足夠的的資金用於防衛。

社評說，特里莎·梅訪問日本，希望談英國脫歐後的兩國貿易問題，但是恐怕日本首相想的卻希望談朝鮮導彈試驗帶來的威脅。「他（安倍晉三）希望外界注意日本眼下的特殊處境。日本是平壤的攻擊目標，身邊又有中國這個新的軍事超級大國。但是日本的憲法卻限制它反擊，甚至不能拿出有效方法阻止這兩個國家。」

社評認為，安倍晉三在英國仍然有影響力的範圍內，尤其是聯合國安理會，應該獲得特里莎·梅的支持。

社評最後寫道，德國的防衛費用佔GDP的1.2%，日本佔0.9%。北約最低要求是2%。「跟在美國後面沾光的時代已經結束了。富裕民主國家現在是時候開始齊心協力共同面對代價昂貴的集體防衛問題。」

《每日電訊報》周三刊登的社評也呼籲：「中國必須採取行動控制朝鮮」。

社論說，聯合國安理會又開會考慮如何應對朝鮮的導彈試射。這樣的行為究竟還要繼續容忍多久而不對平壤採取軍事行動。

社論提及中國同意對朝鮮實行的禁運，但是「北京一直不願意對朝鮮實行糧食和能源禁運，擔心引發中國不得不面對的人道危機。中國也一直不願同意任何讓朝鮮改朝換代的措施。」

「但是中國有能力迫使平壤讓步，現在中國需要發揮這種能力。眼下，不採取武力回應的可能性已經越來越小。」