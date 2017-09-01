英媒：習近平19大人事布局「將效忠者安排到位」

圖片版權 AFP Image caption 決定習近平第二屆領導層人選的中共19大將在10月18日舉行。

《金融時報》周五（9月1日）報道了中共決定在10月18日舉行19大的消息：習近平將在10月中旬宣佈領導層人選。

報道稱，今年舉行的19大可算中國政治日曆上"最讓人期待也最嚴格保密的日子"。

"習近平在2012年11月召開的18大黨代會上從胡錦濤手中接過領導大權，從此成為中國數十年來最有權勢的領導人。"

"習近平的地位在激烈的反腐運動中得以鞏固，而反腐將數十位黨政軍企業的高級官員拉下馬。習近平在挑戰亞洲地區傳統大國——美國以及其盟國日本的同時，還開始從根本上重組軍隊。"

報道認為，儘管19大舉行的日期宣佈稍遲，但廣泛預計被稱為中國"核心領導人"的習近平將比他的前任"處於一個更有利的位置，將效忠者們安排在黨的各個最高層級。"

報道引述一位匿名中國官員的話說，"從某種意義上來說，誰將被任命為中央常委無關緊要。他們全都會是習近平的人。"

國歌法

《衛報》報道了中國人大剛剛通過的《國歌法》， "香港居民不尊重中國國歌可能面臨坐牢"。

報道稱，在香港的政界人士和活動人士對這一法律表示擔憂。報道引述"民主派立法會議員陳淑莊"的話說："我擔心這個法律將影響我們的言論自由，損害我們的教育制度。"

陳淑莊說，香港的學校可能變得跟中國大陸的一樣，學生每天到校必須集體唱國歌，向國旗敬禮。

報道認為，香港的足球迷們可能會是最先考驗國歌法的一批人。

2015年，他們在世界杯預選賽中對國歌喝倒採。香港足球總會雖然被國際足聯罰款，但是球迷繼續在比賽中對中國國歌報以噓聲。

圖片版權 SPL Image caption 中國政府希望在2020年前讓全民享受中醫治療。

中醫藥

《經濟學人》雜誌周五刊登報道：中國傳統中醫藥興盛為何危險？——未經驗證的藥方，由國家推廣宣傳。

位於安徽亳州的中草藥市場，是世界上最大的中草藥市場，在此做生意的商販達一萬人。報道說，亳州的中草藥市場既是中醫藥興旺的象徵，也是中醫藥興旺的結果：中國最高領導人習近平稱中醫藥是"中國傳統科學的瑰寶"，他自己都用中藥。

自2012年習近平上台以來，"中共堅持傳統中醫與西醫有同等地位。至此，政府出台了一系列的計劃、政策和指示，希望在2020年之前讓人人都能看上中醫。"

報道認為，有些中醫藥是有效的，但很多沒有明顯的臨牀證據證明有效。

"中國大力推廣中醫存在很多危險。他們可能導致更多重病患者不願接受例常的治療而更願意用中醫療法。他們也可能對稀有物種造成更大的威脅——儘管明令禁止使用，很多稀有物種仍然被製成了中藥。"

"要減少此類威脅，中國管理中醫藥的方式需要大規模的改革。"