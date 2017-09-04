英媒：金正恩加緊發展核武 視中美領袖為紙老虎

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮最新核試威力巨大

英國的多家報紙星期一（9月4日）都報道和評論了朝鮮最新的核爆試驗以及中國如何應對這場危機。

《衛報》的文章說，金正恩的最新核試正值中國領導人習近平在廈門主持金磚五國峰會之際，文章引用中國一位學者的話說，朝鮮的核試就像是在中國的臉上煽了一個耳光。

雖然，習近平在金磚峰會的發言中沒有直接點名朝鮮，但習近平表示，只有通過對話協商和談判才能把"戰爭的火焰撲滅"。

文章還說，金正恩此次核試的時機令習近平來在外交上感到難堪。

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩此次核試的時機令習近平來在外交上難堪

《金融時報》的文章則說，平壤的核試再一次在關鍵時刻羞辱了北京。

文章說，金正恩此舉主要是想冒犯中國，特別是在習近平舉行重要會議之際。

但是，即使這樣，中國會對朝鮮進行全面封鎖嗎？

據一位與中國決策層關係密切的人物表示，中國似乎不太情願這樣做。但無疑北京迴旋的空間越來越小。

與此同時，對金正恩來說，無論是美國總統特朗普還是中國國家主席習近平都只不過是紙老虎而已。

文章還引用中國另一位知名學者時殷弘的話說，金正恩正變得"更自信和堅決"。

時殷弘還說，金正恩根本不在乎美國和中國會怎麼樣。

習近平並不喜歡金正恩這位朝鮮的年輕統治者。他在私下裏也曾表示過對金正恩的厭惡。

左右為難

圖片版權 REUTERS/KCNA Image caption 世界將如何應對朝鮮最新核試？

《每日電訊報》更是把朝鮮的最新核試驗稱為中國的兩難處境。

文章指出，按理說中國針對平壤的最新挑釁，應該全面切斷對朝鮮的原油供應。

但是，北京擔心如果金正恩政府倒台，將會出現的人道危機和難民潮。中國也希望應對來自美國的威脅，把朝鮮作為緩衝國。

然而文章指出，隨著朝鮮核武野心的日益囂張，中國將被迫採取遏制朝鮮的行動，以避免爆發朝鮮戰爭。

同時，朝鮮知道中國已經厭倦其把戲，因此加緊了研製核武的步伐。北京現在需要的是果斷，而且行動要快，不能再遲疑了。