英媒：朝鮮一再挑釁 中國還剩幾招？

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮試射了迄今為止最具威力的氫彈

英國的各大報紙星期二（5日）繼續關注朝鮮半島局勢，以及世界的反應，特別是中國的選擇和態度。

《每日電訊報》的文章認為，僅中國一個國家就可以阻止朝鮮的核武項目，但中國是否願意全力以赴呢？

《金融時報》的文章說，"失算可能會導致朝鮮戰爭"。文章說，縱觀20世紀的幾次大戰都是因為當權者錯估了形勢而引發的。

而今天，朝鮮領導人金正日以及美國總統特朗普都是讓人難以捉摸和預測的人，他們兩人又可能會錯估對方的行動，引發戰爭。

文章說，特別是朝美兩國領導人，一位是執政經驗不足但脾氣暴躁的71歲商人；另一位則是被拍馬屁者簇擁著的33歲獨裁者。

《泰晤士報》指出，對中國來說，金正恩是一位令北京難堪的盟友，而且北京早就失去了對小金的控制。

而北京面對小金政權的一次次挑釁，除了例常的譴責還能有什麼選擇呢？

其實，中國領導人習近平在今年秋季召開19大之前不想有什麼大動作。

選擇有限

圖片版權 Reuters Image caption 中國領導人習近平在今年即將召開的19大黨代會之前不想有什麼大動作。

《衛報》的分析說，無疑習近平對金正恩的最新挑釁感到無比惱火，但除了憤怒之外中國還有什麼選擇的餘地？

文章說，一些中國專家認為首先中國可以加強對朝鮮的經濟制裁，例如限制朝鮮的紡織品和服裝出口，因為它是目前朝鮮最重要的外匯來源。

此外，習近平可以部分或是全部切斷對朝鮮的原油供應，儘管中國仍然不太情願這樣做。

專家稱，此舉很可能導致朝鮮經濟的癱瘓，從而導致金正恩政權的垮台。

但問題是，一旦中國真的這樣做了，就再也不能反悔。朝鮮政權倒台後可能出現的人道危機和難民潮是北京不願看到的。

與此同時，它還可能會影響中國的政權穩定，雖然其影響不可能在短期顯現。

中國許多學者認為，中國的選擇的確所剩無幾，同時也有越來越多的中國人希望能夠對朝鮮採取更加強有力的回應。

此外，中國的一些學者認為，如果習近平在19大黨代會中能順利地鞏固自己的政權，那麼習近平有可能有更大的餘地，可以對小金採取更強硬和激烈的手段。