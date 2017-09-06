英媒：核危機引發中國鴿鷹兩派激辯對朝政策

圖片版權 AFP Image caption 位于丹東的鴨綠江大橋是中朝經濟運輸的重要途徑

朝鮮危機仍然佔據星期三（6日）英國各大報紙的主要版面和消息。

《金融時報》的文章從中國學者和專家的角度來猜測和分析中國對朝鮮的外交政策。

文章說，中國的學者和專家對平壤近來的舉動越來越不耐煩。

之前，雖然中國的主流學者和專家認為對朝鮮的經濟制裁結果將適得其反，而用武力解決朝鮮問題更是令人無法想像。

他們主張唯一能夠解決問題的方法，是通過與平壤建立經濟紐帶和橋樑，甚至接受和容忍朝鮮成為一個核國家。

然而，最近隨著朝鮮一再試射導彈挑釁中國和國際社會，在中國的學者和專家圈內主張對朝鮮實行嚴厲制裁的呼聲越來越高。

這些鷹派學者和專家指出，對朝鮮的制裁缺乏力度，效果有限。他們越來越主張對平壤採取強硬立場。

文章說，中國的"專家社區"是窺視中國不透明的外交政策的最佳窗口。

目前，中國的鴿派似乎越來越弱勢，而鷹派學者的隊伍則日漸壯大和強勢。

文章指出，在中國專家學者對朝鮮危機的辯論可能是唯一的公開討論。

當然，文章說千萬不要認為中國學者和專家的態度能夠左右和影響中國的態度和立場，但至少它代表中國精英階層對待朝鮮危機態度的轉變。

中國角色

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普太好戰，可能會惡化危

與此同時，《泰晤士報》也發表署名文章評論中美在對待朝核危機的立場。

文章的作者認為，中國可能是西方遏制朝鮮的最大希望，因為美國總統特朗普太好戰，可能會使危機惡化，甚至導致數百萬人喪失性命。

文章說，中國領導人擔心朝鮮將會在10月召開中共19大時再次進行導彈試射。

如果那樣，那將再次令北京感到難堪。

即使中國有能力在經濟上徹底搞垮朝鮮，但中國還是不知如何處理朝鮮這個不斷搗亂的鄰居。到底是該不惜一切代價繼續保護朝鮮，還是令其就範呢？

問題在於中國還是想利用朝鮮作為防範美國的一個戰略緩衝區，同時中國對美國和日本的最終目的也持懷疑態度。

因此，中國現在還不想使用手中的王牌，即全面切斷對朝鮮的原油供應。

朝核危機到底將如何演變？仍然充滿了變數。