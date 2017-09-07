英媒：印軍總長聲稱時刻凖備與中巴兩線作戰

圖片版權 Getty Images Image caption 中印軍隊對峙長達10周之久

英國《衛報》周四（7日）報道，印度軍方首領稱印度應該做好與中國和巴基斯坦同時開戰的凖備。

印度陸軍參謀長拉瓦特日前表示，印度必須做好與中國和巴基斯坦兩線同時作戰的凖備。

他說，一旦印度與中國的軍事對峙演變成戰爭，印度的鄰居宿敵巴基斯坦肯定會伺機襲擊印度，因此要做好同時開戰的凖備。

中印軍隊最近在喜瑪拉雅山邊境對峙10周，一度達到劍拔弩張的地步，直到上周印度軍隊同意從洞朗撤軍，危機才剛剛解除。

因此，拉瓦特此時放出此話是否另有目的，令人揣測。但《衛報》的文章並沒有置評。

印度在1962年曾與中國交戰，並與巴基斯坦交戰三3， 其中兩次是為喀什米爾之爭。

而中、印、巴三國都是核武國家，但拉瓦爾說擁有核武器並不能阻止戰爭。

因此，拉瓦特說印度必須凖備好。

中國的火星基地

圖片版權 xinhua Image caption 中國在西藏高原的火星基地

此外，《衛報》的另外一篇文章報道了中國在西部青海的西藏高原建立模擬火星基地的消息。

文章說，中國計劃耗資4億人民幣在西藏高原上建立一個模擬火星生態環境的基地，佔地總面積為95000平方公里，並說這裏將成為"地球上最接近火星的地方"。

據中國當地的媒體報道說，中國將用此作為太空研究以及太空旅遊試驗等目的。

與此同時，其中的一部分還作為訓練中國宇航員的基地。

隨著中國新富階層的崛起，許多人夢想將來移居火星因此想體驗一下火星上的生活。這裏則是最類似於火星地貌的地方。

這些旅遊者將被安置在"火星帳篷裏"，這裏還將打造一處火星主題公園。

中國希望成為太空大國，希望到2022年能夠擁有載人的永久性太空站，並在2019年能夠發射探測器前往火星。