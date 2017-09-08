英媒：中國能否成為昂山素季的救星？

圖片版權 Reuters Image caption 羅興亞難民被迫離開家園

緬甸羅興亞難民危機不斷惡化，昂山素季遭受西方輿論炮轟，暗中求助中俄以擺脫聯合國安理會可能的制裁行動。

《泰晤士報》星期五（8日）的報道引述昂山素季助手的話說，緬甸的友邦中國將會在聯合國為緬甸提供保護。

上周，英國呼籲聯合國安理會召開會議討論緬甸羅興亞難民危機。聯合國秘書長古塔雷斯警告說，緬甸的難民危機將引發"人道災難"。

但緬甸國家安全顧問當敦周四（7日）表示，他們正在與包括中國和俄羅斯在內的友邦談判，否決聯合國安理會制裁緬甸政府的可能決議。

文章說，曾作為民主鬥士和人權偶像的昂山素季曾為此被緬甸軍政府軟禁多年，成為政治犯。

圖片版權 Reuters Image caption 昂山素季是緬甸的事實領導人

頗具諷刺意義的是，當年昂山素季所領導的緬甸全國民主聯盟曾敦促聯合國安理會譴責緬甸軍政府，並呼籲釋放昂山素季。

但是，中國和俄羅斯卻投了否決票。而現在，同樣是緬甸全國民主聯盟要求中國和俄國再次在聯合國安理會行使其否決權，支持昂山素季及其領導的緬甸政府的作法。

自由理念的書店

最新一期《經濟學人》雜誌發表文章，關注中國為數不多私營"自由書店"的處境。

文章說，這些非常有特色的書店在當今中國言論管制嚴格的氛圍中，為讀者提供了一個獲得精神食糧的場所。

這些書店與眾不同，他們在選書方面思想開放，並經常組織一些對有爭議議題的講座等。

但他們的生存卻面臨威脅。例如在上海的一家書店，房東明確告訴店主不能再續租約，只能選擇在租約期滿時關門大吉。令一些顧客感慨道："不能相信夢想的結束，但追求自由的精神將永存"。

文章說，儘管這樣，中國一些私人書店在飽受言論自由管制和網上激烈競爭的環境中仍堅強地生存著，有些甚至還能繼續做大和發展連鎖店。例如，在廣州的方所書店（Fang Suo Commune）。

方所現在已經變成了像迪奧一樣的知名品牌。它不光提供書籍，還集咖啡、茶飲、 文具、 禮品、服裝等為一身，成為深受人們歡迎的酷店。但書籍則始終是其靈魂和精神所在。

但這些書店可能都在打擦邊球，小心翼翼不敢公然挑戰當局。