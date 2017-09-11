英媒：中國把特朗普的美國甩在後面？

圖片版權 XINHUA Image caption 用微信付費已經成為普遍

《金融時報》在星期一（11日）發表邁克爾·莫裏茨（Michael Moritz）的署名文章，稱中國正在遠遠走在美國前面。

莫裏茨說，在中國呆一個星期的時間足以說服任何人世界已經發生翻天覆地的變化。他從移民、教育、製造業等方面比較和評論了中美兩國的差別。

首先以移民為例，莫裏茨說在特朗普政府提議取消"追夢者"計劃，國土安全部還在搜查和圍捕停留美國的非法移民之際，中國正在考慮給與符合條件的外國人士永久居民的待遇。

那麼教育呢？中國正在加快在農村地區建設成千上萬所新的學校。在教育上的開銷佔中國家庭開支的比例非常高。只需看一下蓬勃發展的課外補習班市場就一目了然。私人家教平均一年收入大約是5萬美元。

再來看工廠。正當美國希望努力恢復1950年代製造業繁榮景象之際，中國正在把工人從生產線上撤下，將在今後10年大量使用機器人和人工智能。

中國的企業家正在面臨一個充滿冒險和好奇的未來。

中國推出的通過掃碼就可以上路的共享單車以及無人機等都走在了美國的前面。

據悉，世界上70%的無人機都是由中國製造的。

而今天的中國年輕人早已不用現金購物，他們用支付寶和微信付賬。

文章說，在西方的領導人抱怨中國政府政策的同時，以北京的眼光來看，許多中國人也在思索西方的民主一片混亂，是否挺不下去了？

中國崇尚下午茶

Image caption 紅茶在中國越來越受歡迎

英國著名的茶葉和咖啡公司Whittard在中國找到了最大一群對英國茶文化著迷的消費者是《泰晤士報》關注的一個故事。

文章說，Whittard計劃在中國擴張，在未來12個月將在中國開設3個分店。

同時，Whittard通過中國網上購物平台阿里巴巴銷售其產品，僅在中國光棍節（11月11日）這一天售出的產品就比該公司在倫敦業績最好的店兩個星期銷售額還要高。

在中國，飲紅茶配斯康點心和三明治這種英式下午茶已經成為一種時尚和有格調的象徵。