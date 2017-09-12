特朗普可能11月訪華 伊萬卡會同行？

圖片版權 AFP Image caption 伊萬卡夫婦在中國有大量"粉絲"，中國許多年輕的事業型女性都喜歡伊萬卡

美國官員透露特朗普總統可能11月訪華。特朗普女兒伊萬科和女婿庫什納9月中國之行剛被"取消"，中國似很重視同伊萬卡夫婦的關係。

在朝鮮核試驗危機導致局勢緊張之際，美國官員周二（9月12日）說，美國總統特朗普可能在11月份首次訪問亞洲時在中國停留進行訪問。

美國及其盟友認為，越來越有必要讓中國這個朝鮮最大的盟友加強對朝鮮施壓，迫使朝鮮在核武器和導彈問題上讓步。

中國領導人習近平在4月在佛羅里達棕櫚灘會見特朗普時邀請他訪問中國。習近平和特朗普在7月的20國峰會期間也舉行過會面。

中國外交部目前還沒有對關於特朗普訪問中國的消息作出評論。11月特朗普將去菲律賓參加美國和東南亞國家聯盟峰會以及在越南召開的亞太經合峰會。

周一，聯合國安理會投票一致通過了對朝鮮加強制裁的新決議，決議禁止朝鮮紡織口出口，並且限制朝鮮燃料進口。

安理會經過數日談判，美國為了取得俄羅斯和中國的支持，放棄了包括禁止朝鮮石油進口以及制裁朝鮮領導人金正恩和朝鮮國家航空公司等幾點措施。

伊萬卡夫婦

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平在4月在佛羅里達棕櫚灘會見特朗普時邀請他訪問中國

就在美中分歧明顯的時候，有消息說，特朗普的女兒伊萬卡及其丈夫庫什納取消了計劃在9月對中國的訪問。

紐約時報上周報道，特朗普總統的女婿，36歲的地產大亨庫什納被任命為總統高級助理拒巨額了中國的訪問邀請。白宮官員說，這個訪問從未排上日程，因此也不能說被「取消」。

不過一位消息靈通的在華盛頓的中國問題專家比爾·畢肖甫認為那不是實話，他說"白宮確實在討論訪問的事情"。

本來伊萬卡及庫什納9月訪華被看作是為年底特朗普訪問中國做凖備，但伊萬卡及其丈夫的訪問也為許多中國公眾高度期待。

伊萬卡夫婦在中國有大量"粉絲"，中國許多年輕的事業型女性都喜歡伊萬卡。她們認為特朗普的女兒代表了女性特有的優雅和幹練。

最近中國還出版了《伊萬卡特朗普：女人，財富，生活》和《在生活中熱愛自己：伊萬卡的生活之道》這類的書籍，顯示了35歲的伊萬卡在中國市場具有相當的吸引力。

庫什納在中國也擁有大量擁躉。許多人認為庫什納有很好的商業頭腦，具有30多歲男子的理想身材，而且也沒有過外遇。

Image caption 「中國的老朋友」基辛格博士幫助尼克松總統在70年代初打開了美中關係的大門。中國觀察家認為：中國人總是喜歡基辛格式的角色，他們希望庫什納能發揮那樣的作用。

基辛格模式？

對於伊萬卡夫婦中國訪問未能成行，中國方面也在做淡化處理。中國學者說，這種事情不會影響到中美關係。

但是比爾·畢肖甫認為伊萬卡夫婦取消訪華對那些努力培養伊萬卡夫婦關係的中國外交官來說是個打擊，這些人希望伊萬卡夫婦的名人效應能夠給中美關係起到穩定作用。

今年夏天中國駐美大使崔天凱在特朗普華盛頓特區國際酒店同伊萬卡夫婦進餐。今年2月份中國駐美國大使館鋪紅地毯歡迎伊萬卡夫婦和他們學習中文的小女兒阿拉貝拉。

畢肖甫說中國人很努力，如果他們想做的話，他們的魅力攻勢會很有效。中國人相信如果能把下一代拉過來，那將會很有用。中國人是對的。

中國人特別重視庫什納，把他作為通往白宮橢圓辦公室的重要渠道。畢肖甫說，中國人總是喜歡基辛格式的角色，一個他們能夠打交道的關鍵人物，他們真的希望庫什納能發揮那樣的作用。

不過現在也許中國人意識到，伊萬卡夫婦並非如他們最初想像的那樣。伊萬卡夫婦取消訪問中國也令特朗普對中國的訪問產生疑問。

不過各方仍然預期特朗普在中共19大國後訪問中國。儘管中美關係存在許多不確定，甚至有潛在危機，但中國的智庫學者也認為特朗普的中國訪問仍然很可能成行。