英媒：中國禁止進口「洋垃圾」 世界都慌了

圖片版權 EPA Image caption 中國禁令將對全球回收業產生影響

《泰晤士報》周四（21日）報道，中國決定從2017年年底禁止進口包括英國在內的一些國家可回收垃圾產品。

乍看上去，中國的作法似乎是在減少和清潔環境污染努力的一部分，無可厚非。

但中國全面禁止從國外進口可回收性垃圾，將引起連鎖反應並對全球產生巨大深遠影響。

首當其衝的是包裝行業。據悉，國際上向中國出口的可回收的廢品高達數百億美元。

這些產品包括你我在家裏回收的，之後由地方政府收走的塑料瓶、廢紙、紙盒、打包用的聚乙烯、PVC等等。

總部在布魯塞爾的國際回收再利用局的布魯奈特說，中國的這一禁令將會影響全球經濟。

資源還是垃圾？

而英國環境服務聯合會的回收顧問雅各布認為，中國應該把這些進口的回收廢品當作資源而不是垃圾。

自從1980年代，中國的製造業蓬勃發展，它使用了大量的回收材料。

這些進口的回收物品是製造業包裝製品的來源，否則的話中國的包裝則需要砍伐樹木或是開發油田以供包裝材料需求。

圖片版權 Getty Images Image caption 提高回收質量至關重要

比如，為製造一噸的報紙需要砍20顆樹，一個回收的塑料瓶可以提供一個60瓦燈泡3個小時的能源。

文章說，中國禁止進口海外回收垃圾可能與加強國內環保措施有關。

同時，北京政府擔心中國的環境惡化以及公眾健康等，特別是一部《塑料王國》的紀錄片揭示中國內部回收的恐怖事實令當局恐懼。

此外，隨著中國環保意識的加強，國內的回收也在增加，因此當局希望能更多地利用國內的回收資源，而非依賴進口的回收廢品。

雅各布說，希望中國的禁令是有針對性地而不是全面禁止。

布魯奈特則表示，中國的禁令也給全球的回收行業提出了一個挑戰，他們必須要適應新的環境，並通過投資新技術和垃圾分類提高回收廢品的質量。

一些人士認為，可以把中國的禁令視為敲響警鐘，旨在讓各國政府和回收行業行動起來，投資回收行業以及提高其競爭力，但這要花一定的時間。