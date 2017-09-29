英媒：先軍訓再學習 中國大學生叫苦不迭

圖片版權 Getty Images Image caption 新生的軍訓

最新一期的《經濟學人》雜誌關注了中國大學校園新生強制軍訓的消息。

文章說，中國的一些大學生對這種軍訓表示不滿，但是中國當局不會為此放棄軍訓。

中國的一些大學最早在1950年代就開始了軍訓的做法。在1989天安門事件後，中國政府更是加強了在大學的軍訓和愛國主義教育。

同時，甚至在一些高中也要進行軍訓。

有些大學的軍訓例如清華大學是在校園進行，但另外一些大學則選擇到郊區的軍訓營區訓練。

這些新生們不但要練習隊列、打槍等，還要徹夜站崗， 最後則要學習軍事戰略、歷史以及大唱革命歌曲等。

主張軍訓的一派表示，軍訓有利於讓這些被嬌生慣養的獨生子女們好好鍛煉一下。

但顯然，學生們以及他們的父母不這麼認為。他們說把孩子交給故意刁難的教官手中，讓他們長時間站立、吃苦是否值得？

近年來，因為軍訓還發生了數起學生與軍訓教官發生口角、欺辱、甚至發生群毆的現象，其中在2014年的斗毆中有40多人受傷。

至高無上

圖片版權 Reuters Image caption 《金融時報》說，習近平將在19大確定自己「至高無上」的地位

《金融時報》周五（29日）刊登文章說，中國即將召開的十九大黨代會（10月18日）將展示中國領導人習近平「至高無上」的地位。

文章說，十九大除了敲定最重要的人事變動之外，預計還將推出中國未來的經濟、政治改革以及戰略指導方針。

此外，大會不但要公布下一個五年計劃，可能還會公布一直到2050年中國國內的宏圖大略以及到那時中國在國際上的地位。

文章說，外界所關注的是中國的宏偉計劃到底是與西方形成更緊密的伙伴關係，還是更大的競爭性。

文章還注意到，過去中國黨代會的焦點往往更多是國內問題，但現在北京認為隨著中國在國際舞台的影響力越來越大，它也需要多在國際舞台這個大畫面上留下自己的印記。

特別是在美國總統特朗普提出"美國優先"的政策下，中國覺得自己更應該多發揮其作用。