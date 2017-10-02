英媒：中國MBA教學 微信取代傳統課本教材

圖片版權 Reuters Image caption 在中國，你可以用微信打車、購物、訂外賣等等。

《金融時報》星期一（10月2日）關注中國工商管理碩士課程（MBA）教學開始用現代即時通信工具來代替傳統的課本教學的消息。

文章說，中國的商業版圖變化如此迅速，傳統的課本教材已經跟不上時代的步伐。

以北京大學工商管理學院為例，老師在給學生布置閲讀材料時通過使用微信群，把材料直接髮到群裏。

他們說，這樣布置學習材料不但可以確保每個學生都可以接到學習材料，還可以鼓勵學生們課前以及課後參加討論。

學校甚至專門研製了MBA APP，學生們在下載這個軟件後可以閲讀學習材料、註冊參加各種相關活動以及與校友取得聯繫等。

文章說，同其他高等教育的科目相比，商科教學使用的電子手段似乎走在了前面。

因為，MBA教學更多是通過課堂討論而不是傳統的死記硬背來掌握知識。

學習MBA培養學生的批判性思維以及分析能力等。

而中國微信的普及以及其廣泛的應用使其能為可能。

在中國，你可以用微信打車、購物、訂外賣等等。

「大禮包」

現在正值中國國慶節和中秋節8天的長假期，即黃金周。

《泰晤士報》在內頁的一篇報道說，中國的遊客預計在這幾天的假期中將為倫敦帶來5000萬英鎊的"大禮包"。

文章說，8月份中國遊客花在奢侈品上的錢平均為1423英鎊，比去年同期相比上漲了15%。

因此，有關部門預計此次倫敦將會從中國遊客的購買力中再次受益。