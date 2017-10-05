英媒：中共19大前新疆穆斯林不能放假

圖片版權 Getty Images Image caption 北京一直擔心新疆會鬧事，因此對其嚴格控制。

《泰晤士報》周四（5日）的一篇文章說， 在中共十九大召開前（10月18日）， 新疆的公務員、教師以及學生等接到指示讓他們不能請假，並立即返回工作崗位。

但實際上中國現在正值十一"黃金周"國慶長假期間。北京卻要求新疆的居民回去上班。

新疆大約有1100萬穆斯林人口，他們主要是新疆維吾爾族人。

北京一直擔心新疆會鬧事，因此對其嚴格控制。當局在新疆部署大批警力。

從今年起，北京還禁止男性留長鬍鬚，並要求居民上交穆斯林的古蘭經。同時，也不允許他們給孩子起有宗教色彩的名字。

人權組織指責北京對維吾爾人進行宗教迫害。

文章說，烏魯木齊的一名不願意透露姓名的31歲男子對香港《南華早報》表示，大家都在抱怨。

他說， 他的一個同事上周日（10月1日）剛到距離烏魯木齊130公里的石河子休假，但周一（2日）就被叫回來上班，而且沒有任何車費補償。

北京希望通過讓人們對習近平的效忠來維穩，當局鼓勵新疆居民舉行升國旗活動。

一些穆斯林家庭還被告知在客廳陳列習近平畫像。甚至有報告稱，在每周五的禱告中， 阿訇在清真寺的禱告前還要說一些歌頌共產黨和習近平的話。

澳大利亞墨爾本一所大學的一位中國少數民族專家對《泰晤士報》說，這些措施有可能是新疆黨委書記陳全國努力推行的，目的是希望能在十九大中得到習近平的賞識。

該專家還說，中共在新疆的勢力如此強大，自從2009年對新疆烏魯木齊騷亂的鐵腕鎮壓之後，基本沒有什麼抗爭。

因為人們認識到，除非你不怕死或是願意坐牢，否則的話還不如盡量好好生活。

中國夢VS英國夢

圖片版權 xinhua Image caption 習近平上台後大力提倡中國夢

《衛報》周四電子版的一篇文章說，英國首相特里莎·梅在保守黨大會上多次提到英國夢一詞引起中國的政論人士的關注。

文章說，也許許多英國人對梅首相的英國夢一頭霧水。但對中國人來說，這聽起來似曾相識。

因為，自從中國國家主席習近平上台以來，"中國夢"就成了中國的一個新目標。

有觀察人士說，梅首相在大會的發言中一共提及了「夢」這個詞多達33次。

但是，中國政治評論人士鄧聿文指出，梅的英國夢與習近平的中國夢，兩者是有區別的。

梅的英國夢強調的是個人，如果一個人肯努力就能過上比較體面的生活。

但習近平的中國夢則強調的是中國民族的整體復興。

有些中國網友在看了梅的英國夢發言之後，稱中國夢有了全球影響力，甚至還有中國網友稱梅首相抄襲習近平的"中國夢"。