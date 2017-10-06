英媒：中國出招對非洲領導人故鄉大把撒錢

圖片版權 Getty Images Image caption 中國給非洲的援款從學校、到鐵路和醫院等應有盡有。

英國最新一期《經濟學人》雜誌發表文章說，非洲各國領導人的家鄉或是出生地得到中國的援助似乎更多。

文章說，早在2010年當時的中國外交部長楊潔篪訪問塞拉利昂的Yoni。楊潔篪去那裏是帶著一大筆援助款，在那裏建立一所先進的小學。

塞拉利昂無疑需要更多地學校。但是，人們不禁好奇，為什麼中國選擇這個在叢林中的小村莊呢？

原來它是塞拉利昂總統科羅馬的家鄉。

文章說，學者們早就注意到，同西方相比，中國的援助款似乎有更多的附加條件，儘管中國2014年的一份白皮書中指出政府不能對需要援助的國家強加任何"政治條件"。

中國商業部則說，大多數的援助項目是由援助款接受國自己提出來的。但批評人士說這一做法使援款更容易被當地領導人濫用。

然而，要想證明其中所存在的腐敗則比較困難，特別是中國往往把援助款和商業貸款混在一起，更讓研究人員感到困惑。

自從2013年，美國的研究人員研究了中國在非洲50個國家的2000個援助項目發現，中國官方給非洲領導人故鄉的援助款最多。

不僅如此，就連領導人配偶的家鄉也得到更多中國的援款。

而西方的援助款就沒有這種傾向。這一研究顯示，中國的援助款進一步加大了非洲援助款接受國之間的地理上的不平衡。

養老分歧

圖片版權 xinhua Image caption 香港老齡社會越來越嚴重，誰來養老問題嚴重

《經濟學人》雜誌的另一篇文章關注了香港的養老問題。

文章說，香港決策者對如何解決香港日益老齡化社會的贍養老人問題的分歧幾乎與普選一樣大。

香港有著世界上最長的平均壽命，男性的平均壽命為81.3歲，女性則為87.3歲。

到2036年，香港65歲或以上的老人將佔全社會人口的30%以上，目前這一比率為17%。

而隨著低出生率以及不接受移民的政策，香港社會的老齡化矛盾將會越來越突出。

支持養老的一派認為，應該給老年人更多的補助，但反對派則稱這將使香港成為福利社會。

批評人士則呼籲香港實行統一養老金製度，覆蓋所有的人，這需要增加港人的稅收。香港人享受較低的稅收。政府只有提高稅收才能得到這筆錢。

據香港去年的一項民調顯示，大多數支持多繳納一點個人收入所得稅以換取國家養老金這一做法。

文章說，實現普選可能對實現全民國家養老金有幫助，但這又碰觸了政治這個難題。