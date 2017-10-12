英媒：中國再向污染開戰 樂天開始撤離中國

圖片版權 Getty Images Image caption 籠罩在霧霾下的北京故宮。

《金融時報》星期四（12日）報道了北京在十九大黨代會召開前再次打響治理污染的戰役。

文章說，中國政府加大治污的力度，已經導致數萬家企業和工廠被關閉。

其影響不僅在國內，就連海外也受到影響。報道說，中國一些工廠的被迫關閉，使一些依賴於中國供應商的海外企業受到牽連，同時也推動相關商品價格的上漲。

但文章說，這也顯示中國政府甚至情願犧牲部分經濟利益，來解決嚴重污染問題的決心。

根據綠色和平組織的估計，今年春季中國三分之一城市的空氣質量比前一年有所下降。

文章說，中央政府派出環境巡查人員到全國各地檢查，地方政府的官員不敢掉以輕心，因為他們可能會為此丟掉自己的烏紗帽。

批評人士指出，中國過去只顧追求經濟利益，對那些污染嚴重或不合格的企業只是做一些罰款而已。

文章說，習近平在其第一個五年的任期中治污並不得力，但今年8月起中國向所有的省市派遣中央官員去檢查，那些不合格的企業面臨被罰款或被關閉，其官員也可能會被免職甚至面臨監禁。

中國環境專家馬軍說，本次治理的力度加大。他表示，這是中國企業第一次感覺走綠色通道有了動力。

僅在四川被關閉的工廠就多達7000家，而在山東淄博市今年就有5000家化工廠遭到關閉。

據法國一家銀行估計，這一舉措可能會在未來的6個月使中國的經濟增長減少0.2%。

特別是隨著冬季供暖季節的開始，中國許多城市都會受到霧霾的困擾。

然而，雖然中國目前治理污染的力度加大，但一些觀察人士擔心一旦檢查人員回到北京，許多工廠又會重操舊業。這是中國面臨的一個老的令人頭疼的問題。

圖片版權 Reuters Image caption 在中國的韓國樂天超市經營慘淡

樂天撤離中國

《金融時報》的另外一篇文章報道了韓國樂天集團宣佈決定撤出中國的消息。

樂天是韓國第五大商業集團。由於薩德，中韓關係開始惡化，中國政府非官方地鼓勵抵制韓國貨。最近，樂天在中國生意慘淡。

樂天在中國主要經營大型超市，但也有在中國的房地產項目。

其實，樂天在中國的99家超市中已經有87家自二月起就已經關閉。

除了政府的行為外，許多中國老百姓也不去樂天消費。

據悉，今年樂天集團在中國的損失高達近九億美元。