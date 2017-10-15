十九大： 英國媒體關注「習近平威望新高度」

圖片版權 CNS Image caption 「G20杭州峰會」，中國的自我總結：聲音獲得越來越多國家的響應，中國方案正成為國際共識。

臨近本周開幕的中共十九大，英國媒體周末紛紛推出有關這一會議的詳細報道，向英國讀者普及有關中共黨代會的常識之餘，更關注的還是中共最高領導人習近平。

早在中共十八大之前，英國媒體就已經認識到，中共的全國代表大會是事關中國乃至世界的政治大事。

正如《星期天泰晤士報》所說，本次大會能讓你看到關鍵的線索，了解中國政治風嚮往哪邊吹。

本次將於10月18日開幕的中共十九大，中共最高領導人習近平將進入第二個五年任期。

英國《觀察家報》周日刊登長篇報道，標題是：「他盛氣凌人、豪言壯語、打壓異己。但是對中國窮人來說，習主席正在讓國家再次強大。」

圖片版權 CNS Image caption 英國媒體都注意到中國當局在十九大召開之前展開的密集宣傳。

報道說，本周共產黨的精英們集會，歡呼習近平十年掌政期的中點。「國外對他的所作所為不乏疑慮，但在海南的小村莊裏，記者只看到村民對這位領導人的熱愛之情。」

報道說，中國老百姓對習近平的「讚不絶口」部分原因可能與政府的大力宣傳有關，但該報記者注意到，在海南省的潭門鎮，似乎也有民眾對習近平發自內心的愛戴。

「觀察人士說，習近平在國內受到擁戴主要是他順應民意大力反腐的結果。」

思想

《觀察家報》引述美國的中國問題專家夏偉（Orville Schell）認為，在這些表相之下，他覺得有很強烈的不滿。即便如此，他認為很多中國民眾對習近平在國際舞台上炫耀中國的東西還是鼓掌歡呼的。

「很多中國人很自豪，自己的國家現在可以說話了，而且可以耀武揚威，讓世界聽到自己的聲音。」

《星期天泰晤士報》刊登報道引述香港中文大學林和立的評論認為，本周的十九大「可能會是習近平的登基大典」。

圖片版權 Xinhua Image caption 觀察人士認為，「習近平思想」頗有呼之欲出的趨勢。

英國《每日電訊報》則認為，十九大很可能讓習近平進一步鞏固自己的權利，而有些觀察家甚至相信，他會更進一步，為十年任期後繼續執掌中國打下基礎。

「習近平在去年十月被宣佈為中國的核心領導人，這讓他上到與毛澤東和鄧小平相同的政治高度。在十九大上，有人說他很可能將習近平思想列入黨章。」

威望

《獨立報》報道稱，習近平肯定進入第二個任期，威望達到新的高度。

「中國國家媒體稱他為最高統帥，人們開始在想：這是又一個普京嗎？」

報道說：「從經濟進步到軍隊改革，從太空計劃的勝利，到網絡空間的革新，從建造高速列車到生產簡單的拖拉機，所有的功勞都歸於習近平。」

「幾十本書，還有配上鼓舞人心愛國音樂的紀錄片，都要大聲傳達這樣一個信息：這是一個有決心有智慧的領袖、一個對人民和藹可親的人。」

「這些都是中共宣傳部門導演的讚頌之歌，但是很多專家想的是：五年後，習近平是留還是走？」

《獨立報》說，現在的問題的是：習近平會步普京的後塵嗎？